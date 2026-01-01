英超｜早場曼市打吡 紅魔易帥「大」戰藍月

英足盃過後，明晚英超頭場即爆發曼市打吡大戰，由新帥登場的「紅魔」曼聯，在奧脫福迎擊「吵嘈鄰居」曼城；預計佔地利加上多位主將復出的紅魔，將會再度燃起高昂鬥志跟宿敵一戰，賽前被看淡亦無太大心理包袱下，今場入球不會少。(球賽編號FB2221，1月17日20:30開賽)

紅魔暫代主帥費查(Fletcher)領軍1和1負包括英足盃主場受挫白禮頓出局後，功成身退，重返曼聯U18教職；紅魔最終由另一名將卡域克(Carrick)，作個人第二度出掌紅魔主教練一職，任期至季尾。一切定調，球隊上下目標明確，在只餘17場聯賽力爭佳績，來屆重返歐聯。

卡域克2021年尾曾做替工領軍紅魔3場，結果3戰2勝1和，今次再度臨危授命，不但會改回踢4後衛陣式，賽前並揚言會領紅魔踢出精彩的足球。未知是否會行運醫生醫病尾，球隊今場打吡戰有機會由傷癒的前隊長哈利馬古尼(Harry Maguire)擔正，嘗試堵塞中路漏洞。兩位進攻好手阿密特迪亞路(Amad Diallo)及麥比奧莫(Mbeumo)已完成在非國盃的任務，今場隨時再度候命，火力勢必增強，判輸來打或有驚喜。

曼城雖然一對正選中堅已入長期傷兵營，但重金簽得般尼茅夫翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)，此子極速融入已連續兩場士哥；球隊繼英足盃大炒英甲埃克塞特10比1後，周中英聯盃作客紐卡素亦以2比0勝出，以強攻補守力隱憂問題，繼續力逼榜首阿仙奴。

曼城防線成關鍵

不過上仗英聯盃作客力保不失，多少拜對手前鋒尤尼韋沙(Yoane Wissa)失機又失運，藍月今場仍用從屈福特收回的小將麥斯阿利尼(Max Alleyane)，夥拍間中甩漏的烏茲別克的卡斯辛洛夫(Khusanov)扼守中路的話，遇上近期回勇的紅魔箭頭班捷文施斯高(Benjamin Sesko)，將會受到更大考驗。

兩軍計近3次聯賽交手勝和負各1，今場防守俱有隱憂，踢法會以攻為守，先取入球「大」盤正路。

