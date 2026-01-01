西班牙國王盃｜巴塞隆拿贏桑坦德晉八強　各項賽事11連勝

正當皇家馬德里在國王盃出局，衞冕的巴塞隆拿就作客以2:0擊敗乙組的桑坦德入八強，同時也在各項賽事錄得11場連勝的走勢。

在之前一日，皇馬才作客不敵另一支乙組隊的阿爾巴塞特出局，巴塞對乙組榜首的桑坦德未有怠慢。耶馬爾（Lamine Yamal）、拉舒福特（Marcus Rashford）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo）等悉數上陣，然而半場還是互無紀錄。去到66分鐘，費倫托利斯（Ferran Torres）為巴塞打開紀錄。不過巴塞要到補時5分鐘，才由耶馬爾再下一城，令球隊以2:0贏波，晉身八強。