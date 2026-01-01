西班牙國王盃｜巴塞隆拿贏桑坦德晉八強　各項賽事11連勝

正當皇家馬德里在國王盃出局，衞冕的巴塞隆拿就作客以2:0擊敗乙組的桑坦德入八強，同時也在各項賽事錄得11場連勝的走勢。
在之前一日，皇馬才作客不敵另一支乙組隊的阿爾巴塞特出局，巴塞對乙組榜首的桑坦德未有怠慢。耶馬爾（Lamine Yamal）、拉舒福特（Marcus Rashford）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo）等悉數上陣，然而半場還是互無紀錄。去到66分鐘，費倫托利斯（Ferran Torres）為巴塞打開紀錄。不過巴塞要到補時5分鐘，才由耶馬爾再下一城，令球隊以2:0贏波，晉身八強。
巴塞在各項賽事錄得11連勝，是球隊史上第2長的連勝紀錄，此前的連勝是在2005至06年賽季的18連勝。對於球隊的狀況，費歷克（Hansi Flick）就表示：「這沒有甚麼大不了。看看數據，我很高興我們為我們自己、球會及球迷在今日取得勝利。這代表我們晉級下一圈，這就是我們想要。」對於今場表現，他表示：「我之前就知這會是一場艱難的比賽。對我而言，能力保不失很重要。當然在我們取得第2球前的30秒，有很大機會被他們追平1:1，能救出它很重要。這要感謝祖安（加西亞，Joan Garcia），這絕對是重要的撲救，對他們是重要的機會，不過他救得很好，到頭來，我高興晉級下一圈。」