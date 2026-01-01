熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jan-16 11:16
更新：2026-Jan-16 11:16

西班牙國王盃｜巴塞隆拿贏桑坦德晉八強　各項賽事11連勝

分享：
AP26015801372354

巴塞隆拿在國王盃16強擊敗桑坦德。

adblk4

正當皇家馬德里在國王盃出局，衞冕的巴塞隆拿就作客以2:0擊敗乙組的桑坦德入八強，同時也在各項賽事錄得11場連勝的走勢。

在之前一日，皇馬才作客不敵另一支乙組隊的阿爾巴塞特出局，巴塞對乙組榜首的桑坦德未有怠慢。耶馬爾（Lamine Yamal）、拉舒福特（Marcus Rashford）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo）等悉數上陣，然而半場還是互無紀錄。去到66分鐘，費倫托利斯（Ferran Torres）為巴塞打開紀錄。不過巴塞要到補時5分鐘，才由耶馬爾再下一城，令球隊以2:0贏波，晉身八強。

adblk5

巴塞在各項賽事錄得11連勝，是球隊史上第2長的連勝紀錄，此前的連勝是在2005至06年賽季的18連勝。對於球隊的狀況，費歷克（Hansi Flick）就表示：「這沒有甚麼大不了。看看數據，我很高興我們為我們自己、球會及球迷在今日取得勝利。這代表我們晉級下一圈，這就是我們想要。」對於今場表現，他表示：「我之前就知這會是一場艱難的比賽。對我而言，能力保不失很重要。當然在我們取得第2球前的30秒，有很大機會被他們追平1:1，能救出它很重要。這要感謝祖安（加西亞，Joan Garcia），這絕對是重要的撲救，對他們是重要的機會，不過他救得很好，到頭來，我高興晉級下一圈。」

adblk6

AP26015782194399 AP26015794579395 AP26015791105404 AP26015793718575 AP26015777047539 AP26015745621658 AP26015740992712 AP26015744069371

桑坦德對巴塞隆拿精華

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務