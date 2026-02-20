英超｜阿仙奴遭狼隊迫和失分　與18年前失冠前夕相似？

阿仙奴在周三（18日）聯賽補時被狼隊迫和，聯賽僅領先次席曼城5分，兼多打一場。球隊在近7場聯賽僅2勝，令聯賽領先優勢盡失。英國媒體指，這與2007至08年賽季，阿仙奴在26輪聯賽後的情況有點類似，當屆阿仙奴在領先5分下，最終被曼聯趕過後上奪冠。

阿仙奴對上一個英超冠軍，已是2003至04年的賽季，自此阿仙奴5次聯賽亞軍、4次聯賽季軍。而球隊今季本來一直處於領先位置，不過踏入2026年的賽季後，球隊8場聯賽取得3勝4和1負，包括不敵曼聯、和利物浦、諾定咸森林、賓福特以及周三的第27場聯賽對狼隊。根據英國BBC報道，情況與2008年2月底，球隊當時也是在第27輪對要護級的另一支西密德蘭球隊伯明翰，在當時18歲的禾確特（Theo Walcott）攻入領先一球時，兵工廠領先2:1，然而基歷治（Gael Clichy）補時犯「天條」令伯明翰獲得12碼，麥法頓（James McFadden）領入為伯明翰95分鐘追平2:2。在之後一日的曼聯大勝紐卡素後，令雙方優勢僅差3分。