英超早場「曼市打吡」，曼聯主場在卡域克（Michael Carrick）領軍下，以2︰0輕取曼城，贏得自12月下旬擊敗紐卡素後首場英超勝仗。 曼聯辭退艾摩廉後由名宿費查短暫領軍，今場改由暫代主教練的卡域克（Michael Carrick）督師。曼聯在艾摩廉離開後轉踢4-2-3-1陣式，達洛治（Diogo Dalot）、哈利馬古尼、利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及勞基梳爾（Luke Shaw）組成4後衛，中場由卡斯米路、明奈、及般奴費南迪斯組成，兩翼由阿密迪亞路（Amad Diallo）和多古(Patrick Dorgu) 擔任，非洲盃歸隊的麥比奧莫（Bryan Mbeumo）攻堅。

曼城以4-1-4-1陣式應戰，由烏茲別克的胡薩洛夫（Abdukodir Khusanov）及外借屈福特回收的20歲小將麥斯阿倫（Max Alleyne）任中堅變動較大，兩翼由般尼茅夫簽入的翼鋒安東尼施美安（Antoine Semenyo）及謝利美杜古(Jeremy Doku)輔助夏蘭特。 曼聯上半場兩食詐糊 開賽3分鐘哈利馬古尼接應角球於小禁區頂中楣，令戰局升溫。曼聯早段多次令曼城亂陣腳，但未能轉化為有效攻門。當拿隆馬多次為曼城化險為夷，至33分鐘阿密迪亞路單刀扭過當拿隆馬射入空門，不過VAR後被判越位在先。37分鐘曼城憑角球由艾基二傳，但被達洛治護空門而望門輕嘆。般奴費南迪斯40分鐘再食「詐糊」，半場互無紀錄，曼聯與曼城皆有4次起腳。

曼城半場以卓基（Rayan Cherki）及歷高奧拉利(Nico O'Reilly) 入替菲爾科頓(Phil Foden)及麥斯阿倫（Max Alleyne），但門將當拿隆馬仍十分忙碌，57分鐘他連救迪亞路及卡斯米路射門，62分鐘再救出麥比奧莫第一時間起腳。然而65分鐘曼城前場罰球被曼聯反擊，由麥比奧莫半單刀射入遠柱先開紀錄。 76分鐘馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）剛入替就助攻予多古(Patrick Dorgu) 拉開成2︰0。曼城及後換走夏蘭特似「舉白旗」，最終全場11次射門的曼聯贏2︰0全取三分，22戰35分暫時升上第4。