體育
出版：2026-Jan-16 14:58
更新：2026-Jan-16 14:58

NBA｜勇士居里畢拿共轟59分反勝紐約人　雷霆挫火箭5連勝

AP26016220619818

勇士以126:113擊敗紐約人。

金州勇士在占美畢拿（Jimmy Butler）及史堤芬居里（Stephen Curry），合共取得59分之下，球隊以126:113擊敗紐約人，連贏2場。而常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆就取得5連勝，以111:91輕取侯斯頓火箭。

上仗居里對波特蘭拓荒者手風欠順，轉而擔當助攻。紐約人在安奴奧比（OG Anunoby）個人取得9分，為紐約人首節領先35:30。然而隨着勇士在第2節取回領先優勢，下半場的比賽都在勇士控制，最多相差17分之下，勇士以126:113取勝。畢拿今場個人獨取32分以及8個籃板，居里就有27分及7次的助攻，當中3分球9射4中，而穆迪（Moses Moody）亦有21分。紐約人雖然都有3人取得雙位數得分，不過最多的安奴奧比及麥拜迪（Miles McBride）都只是25分。另外盛傳要求交易離隊的古明加（Jonathan Kuminga）今場未有派上場。

AP26016220614003 AP26016132685918 AP26016196678163 AP26016130929806 AP26016158072626 AP26016196700215 AP26016207074594 AP26016196707143 AP26016210532806 AP26016216194844 AP26016214675578

同日其他比賽，上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，在第4節大爆發之下，以111:91輕取侯斯頓火箭，雷霆取得5連勝，並將戰績改寫成35勝7負。杜蘭特（Kevin Durant）今場為火箭攻入19分，不過3分波5投全炒。洛杉磯湖人主場又輸，以117:135不敵夏洛特黃蜂。聖安東尼奧馬刺就有雲班耶馬（Victor Wembanyama）康復披甲，以119:101擊敗密爾沃基公鹿。東岸領先的底特律活塞，主場108:105險勝鳳凰城太陽。

奧蘭多魔術在主場，就以118:111贏孟菲斯灰熊；波士頓塞爾特人就作客以119:114擊敗邁亞密熱火；達拉斯獨行俠主場144:122大勝猶他爵士；拓荒者主場117:101擊敗阿特蘭大鷹隊。

