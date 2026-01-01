NBA｜勇士居里畢拿共轟59分反勝紐約人　雷霆挫火箭5連勝

金州勇士在占美畢拿（Jimmy Butler）及史堤芬居里（Stephen Curry），合共取得59分之下，球隊以126:113擊敗紐約人，連贏2場。而常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆就取得5連勝，以111:91輕取侯斯頓火箭。

上仗居里對波特蘭拓荒者手風欠順，轉而擔當助攻。紐約人在安奴奧比（OG Anunoby）個人取得9分，為紐約人首節領先35:30。然而隨着勇士在第2節取回領先優勢，下半場的比賽都在勇士控制，最多相差17分之下，勇士以126:113取勝。畢拿今場個人獨取32分以及8個籃板，居里就有27分及7次的助攻，當中3分球9射4中，而穆迪（Moses Moody）亦有21分。紐約人雖然都有3人取得雙位數得分，不過最多的安奴奧比及麥拜迪（Miles McBride）都只是25分。另外盛傳要求交易離隊的古明加（Jonathan Kuminga）今場未有派上場。