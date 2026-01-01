世界盃｜杜曹評英格蘭選人準則　要識溝通

英格蘭國家隊領隊的杜曹（Thomas Tuchel），近日談論到自己對英格蘭的選人準則，他指選人最重要是可以與隊友有良好溝通，而不只是選最好的球員。
英格蘭在世界盃點兵之前，只有3月對烏拉圭以及日本的友賽作為備戰，而這位前車路士主帥，對於好像祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及菲爾科頓（Phil Foden）不太重視，對於英格蘭的選人，他表示：「當我與一些參與過世界盃的球員談論時，他們都表示，關鍵其實在於球員之間的聯繫是否正確，溝通是否暢順，這總是能起到關鍵的作用。當球員們感覺到在訓練營裡，都是合適的人，他們就會知道自己在當中的角色，知道自己為甚麼在集訓，知道自己應該做甚麼，並且感覺即使比賽再持續4個星期，他們也會快樂地在一起，那麼他們就會成功。」
杜曹認為：「這其實也很重要，所以選人不只看才能，還有是我們從球員身上需要甚麼。一個有好社交技能的球員，會不會是個好隊友？他能否在擔任支援的角色時給予隊友支援？所以這就是焦點。」他表示：「我們希望有很多球員希望一直能踢到5月，他們希望能參加國際及國內聯賽，世界盃對他們的要求會很高。如果我們能一路走到最後，我們大概會有6至8個星期時間在一起，這將考驗我們的社交能力，考驗我們作為一個團隊的合作能力，我們需要確保人員配置準確無誤。我們需要在球隊中找到平衡點，把這看作是一個機會，一個夢想成真的機會。」英格蘭在世界盃中與克羅地亞、加納及巴拿馬同組，小組頭2名以及8支最佳第3名可以晉級淘汰賽階段。英軍首場對克羅地亞在6月17日於德州舉行。