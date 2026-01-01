世界盃｜杜曹評英格蘭選人準則　要識溝通

英格蘭國家隊領隊的杜曹（Thomas Tuchel），近日談論到自己對英格蘭的選人準則，他指選人最重要是可以與隊友有良好溝通，而不只是選最好的球員。

英格蘭在世界盃點兵之前，只有3月對烏拉圭以及日本的友賽作為備戰，而這位前車路士主帥，對於好像祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及菲爾科頓（Phil Foden）不太重視，對於英格蘭的選人，他表示：「當我與一些參與過世界盃的球員談論時，他們都表示，關鍵其實在於球員之間的聯繫是否正確，溝通是否暢順，這總是能起到關鍵的作用。當球員們感覺到在訓練營裡，都是合適的人，他們就會知道自己在當中的角色，知道自己為甚麼在集訓，知道自己應該做甚麼，並且感覺即使比賽再持續4個星期，他們也會快樂地在一起，那麼他們就會成功。」