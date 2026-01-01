跳台滑雪爆醜聞 傳選手打玻尿酸增下體尺寸 助飛得更遠

德國傳媒披露，冬季運動跳台雪滑傳出「下體作弊」傳聞，有男選手疑在官方量測前，注射玻尿酸（Hyaluronic Acid）等物質，短時間增加生殖器尺寸，以便穿上更大尺碼的跳台服裝，以獲得更佳空氣力學效果、提升飛行距離。
穿更大尺碼服裝 有助提升飛行距離
德國媒體《Bild》報道，根據國際滑雪與單板滑雪聯盟（FIS）條例，賽季前選手需接受強制身體掃描，確認跳台服裝尺寸。報道指出，下體尺寸量測以生殖器最低點作為參考，「如果你能改變這點，就能增加服裝表面積」，增加的布料可能帶來更佳氣動效果，有機會獲得更遠的飛行距離。
挪威選手不相信 指太過極端
對此，挪威跳台滑雪選手Halvor Egner Granerud表示，他對這項消息感到震驚，直言「非常荒謬」，他透露，賽季前的量測由醫療人員監督，穿著標準內褲，避免作弊。他認為「透過注射物質來增長下體」太過極端，也不相信有人做出這種行為。
值得注意的是，報道指出，上周FIS對挪威隊兩名教練及一名跳台服技師，判決18個月停職，原因是他們涉嫌在2025年北歐世界滑雪錦標賽期間，非法修改跳台服裝的下體縫線，以提升選手表現。
