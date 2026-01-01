跳台滑雪爆醜聞 傳選手打玻尿酸增下體尺寸 助飛得更遠（示意圖，非涉事運動員）

德國傳媒披露，冬季運動跳台雪滑傳出「下體作弊」傳聞，有男選手疑在官方量測前，注射玻尿酸（Hyaluronic Acid）等物質，短時間增加生殖器尺寸，以便穿上更大尺碼的跳台服裝，以獲得更佳空氣力學效果、提升飛行距離。

穿更大尺碼服裝 有助提升飛行距離

德國媒體《Bild》報道，根據國際滑雪與單板滑雪聯盟（FIS）條例，賽季前選手需接受強制身體掃描，確認跳台服裝尺寸。報道指出，下體尺寸量測以生殖器最低點作為參考，「如果你能改變這點，就能增加服裝表面積」，增加的布料可能帶來更佳氣動效果，有機會獲得更遠的飛行距離。