意甲｜科木反彈有「素」

剛被破意甲主場不敗身的科木，今晚戰作客首都球會拉素；可幸對手實力今非昔比，主場威力不足，冬窗「2出2入」流失主將，科木今場有力坐和望贏。(球賽編號FB2387，1月20日03:45開賽)

拉素自2022/23年球季奪取意甲亞軍，近兩季無以為繼只排第7，今季無分出戰歐洲賽，國內成績亦下滑。上仗意甲靠對手烏龍波作客1比0打敗維羅納，終止4場不勝走勢，但預計下半季只能爭取重返歐洲賽場，爭霸機會較微。

球隊本月更被重金挖角，先後將阿根廷箭頭卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)及法國國腳中場古安杜斯(Guendouzi)，售予英超韋斯咸及土超費倫巴治；並急從阿積士簽入中場堅尼夫泰萊(Kenneth Taylor)及薩爾斯堡的塞爾維亞箭頭彼達雷哥夫(Petar Ratkov)作替補。兩位新兵好腳頭，上仗「地標戰」出場助球會贏波止跌，但能否在意甲取得成功，尚是未知數。拉素計近4場聯賽主場不勝只得3分入3球，受挫拿玻里無可厚非，但鬥下游的費倫天拿及升班馬克雷莫納亦無法逞強，今場遇上奇兵科木，要主攻博連勝不是易事。