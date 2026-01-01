意甲｜科木反彈有「素」

剛被破意甲主場不敗身的科木，今晚戰作客首都球會拉素；可幸對手實力今非昔比，主場威力不足，冬窗「2出2入」流失主將，科木今場有力坐和望贏。(球賽編號FB2387，1月20日03:45開賽)
拉素自2022/23年球季奪取意甲亞軍，近兩季無以為繼只排第7，今季無分出戰歐洲賽，國內成績亦下滑。上仗意甲靠對手烏龍波作客1比0打敗維羅納，終止4場不勝走勢，但預計下半季只能爭取重返歐洲賽場，爭霸機會較微。
球隊本月更被重金挖角，先後將阿根廷箭頭卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)及法國國腳中場古安杜斯(Guendouzi)，售予英超韋斯咸及土超費倫巴治；並急從阿積士簽入中場堅尼夫泰萊(Kenneth Taylor)及薩爾斯堡的塞爾維亞箭頭彼達雷哥夫(Petar Ratkov)作替補。兩位新兵好腳頭，上仗「地標戰」出場助球會贏波止跌，但能否在意甲取得成功，尚是未知數。拉素計近4場聯賽主場不勝只得3分入3球，受挫拿玻里無可厚非，但鬥下游的費倫天拿及升班馬克雷莫納亦無法逞強，今場遇上奇兵科木，要主攻博連勝不是易事。
科木作客勢強
科木上仗1比3受挫爭霸的AC米蘭，聯賽兩戰不勝兼被破季內意甲主場不敗身，但其實該場領先之餘兼全場佔上風，但鋒將包括新星攻中尼高柏斯(Nico Paz)繼續欠運，對方門將屢救險球亦成科木敗因。主帥法比加斯望眾將從落敗中繼續成長。這支神奇球隊近期踢法已轉進取，近2場意甲作客先後以3比0打敗萊切及比薩SC，今夜有力起碼保不敗而回。
