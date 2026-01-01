英超｜演南部打吡 海鷗主場例拔「茅」

隨着修咸頓上屆包尾做升降機，今季回降英冠，英超只餘兩大南部強豪白禮頓及般尼茅夫繼續打滾；後者近3季重返英超的最終排名皆不及白禮頓，但上季成功齊齊在上半版完成賽事。只是般尼茅夫不停被列強「拆骨」後，防線實力大削，失球甚多外，冬窗又放走最強翼鋒安東尼施美安(Antonie Semenyo)；無疑球會在出售球員上財政大收特收，聯賽又未愁護級壓力，但連同英足盃第3圈射輸12碼敗走紐卡素出局，今季目標會漸變模糊。

英超現時唯一兩支南部大軍，今晚深夜狹路相逢，剛在英足盃勇挫曼聯晉級的「海鷗」白禮頓，近期表現回穩；加上近年主場食住般尼茅夫，可捧主勝。(球賽編號FB2228，1月20日04:00開賽)

般茅今場客戰的中前場軍容仍嚴重不整，攻中祖斯甸古華特(Justin Kulivert)早前鬥阿仙奴弄傷膝部，預計手術後要休戰數月；另一中場好手泰拿阿當斯(Tyler Adams)十字韌帶受傷，正在康復中，預計下月稍後才能復出，連同大衛布魯克斯(David Brooks)及伊尼斯烏納(Enes Unal)缺陣，球隊攻力大削下，今場要靠季內21場聯賽已失40球的防線，抵擋海鷗進襲亦困難重重。

主帥伊拉奧拿賽前記者表示本月會有新兵加盟，填補兵源，但遠水不能救近火；他並指白禮頓入球瓣數多，正選陣容常變難捉摸，今場非常難打。