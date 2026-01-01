英超｜阿士東維拉不敵愛華頓　艾馬利批缺前5質素

阿士東維拉錯失升上聯賽次席的機會，球隊在主場以0:1不敵愛華頓，賽後主帥的艾馬利（Unai Emery）批評球隊還未有爭取前5的水平。

賽前在主場取得11連勝，維拉今場贏波就可以追至與榜首阿仙奴相差4分，並壓過曼城上第2。不過開賽僅11秒，梅連洛爾（Merlin Rohl）差點把握一次長傳機會，在禁區起腳卻中柱彈出。之後一次短角球攻勢，積克奧拜恩（Jake O'Brien）頭槌頂入，但是視像助理裁判（VAR）指越位在先，入球無效。維拉亦有後備上陣代替受傷的隊長約翰麥甘尼（John McGinn）的古斯辛特（Evann Guessand）頭槌中楣。比賽在59分鐘起變化，維拉門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）撲出射門不遠，泰亞路巴利（Thierno Barry）快步笠入，為拖肥糖打開紀錄。維拉雖然有摩根羅渣士（Morgan Rogers）希望扳平，不過還是未能過到比克福特（Jordan Pickford），最終愛華頓維持1:0的勝局。