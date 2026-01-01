熱門搜尋:
體育
出版：2026-Jan-19 11:20
更新：2026-Jan-19 11:20

英超｜阿士東維拉不敵愛華頓　艾馬利批缺前5質素

2026 01 18T165716Z 147594198 UP1EM1I1B3ECY RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND AVL EVE

阿士東維拉主場0:1不敵愛華頓。(路透社)

阿士東維拉錯失升上聯賽次席的機會，球隊在主場以0:1不敵愛華頓，賽後主帥的艾馬利（Unai Emery）批評球隊還未有爭取前5的水平。

賽前在主場取得11連勝，維拉今場贏波就可以追至與榜首阿仙奴相差4分，並壓過曼城上第2。不過開賽僅11秒，梅連洛爾（Merlin Rohl）差點把握一次長傳機會，在禁區起腳卻中柱彈出。之後一次短角球攻勢，積克奧拜恩（Jake O'Brien）頭槌頂入，但是視像助理裁判（VAR）指越位在先，入球無效。維拉亦有後備上陣代替受傷的隊長約翰麥甘尼（John McGinn）的古斯辛特（Evann Guessand）頭槌中楣。比賽在59分鐘起變化，維拉門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）撲出射門不遠，泰亞路巴利（Thierno Barry）快步笠入，為拖肥糖打開紀錄。維拉雖然有摩根羅渣士（Morgan Rogers）希望扳平，不過還是未能過到比克福特（Jordan Pickford），最終愛華頓維持1:0的勝局。

2026 01 18T184203Z 1157494053 UP1EM1I1DN1F0 RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND AVL EVE 2026 01 18T174308Z 1724621914 UP1EM1I1D7UEJ RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND AVL EVE 2026 01 18T182256Z 1009444634 UP1EM1I1F26G3 RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND AVL EVE 2026 01 18T181800Z 1858977477 UP1EM1I1ETYFZ RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND AVL EVE 2026 01 18T164018Z 46141066 UP1EM1I1AB4CD RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND AVL EVE 2026 01 18T165942Z 1542692958 UP1EM1I1B7HCZ RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND AVL EVE

對於錯失追貼阿仙奴的機會，艾馬利表示：「我們還不是前5的競爭者，我們仍未有能力競爭。這裡有其他球隊的潛力比我們好。我們錯失了一個很好的機會，我們有很多分，我們今季直至目前都不錯，我們會取得平衡。」

榜尾狼隊悶和維卡素

維拉輸波後，與曼城同得43分，但得失球差16球，而他們與榜首阿仙奴同樣有7分距離。而同日另一場聯賽，榜尾的狼隊繼續掙扎，主場悶和紐卡素0:0，球隊在近4場的聯賽中保持不敗，不過在聯賽榜仍以8分墊底。紐卡素失分就錯過上前5的機會，以33分排聯賽第8。

阿士東維拉對愛華頓精華

狼隊對紐卡素精華

