西甲｜巴塞隆拿作客不敵皇家蘇斯達　領先僅餘1分

西甲榜首的巴塞隆拿終於失分，雖然拉舒福特（Marcus Rashford）一度為球隊扳平，但是巴塞還是要以1:2不敵皇家蘇斯達。聯賽被皇家馬德里追至只差1分
巴塞對上一次輸波已是去年11月底歐聯對車路士。今場作客面對中游的皇蘇，上半場先後有費明盧比斯（Fermin Lopez）、法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）及耶馬爾（Lamine Yamal）的入球均被判「詐糊」。結果去到32分鐘，皇蘇由奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）建功先開紀錄。之後巴塞在補時獲得12碼，但是又一次被視像助理裁判（VAR）推翻。半場皇蘇領先1:0。
換邊反丹尼爾奧莫（Dani Olmo）兩度中柱，而利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）的頭槌亦被門將擋住再中楣。後備上陣的拉舒福特，在70分鐘把握機會幫巴塞追平1:1。但轉個頭的1分鐘後，干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）又為皇蘇再度領前。巴塞之後有祖利斯古迪（Jules Kounde）又頂中楣，而皇蘇的卡路士蘇拿（Carlos Soler）因為一次粗野攔截在87分鐘直接領紅牌被逐，不過皇蘇仍維拉2:1的勝果完場。巴塞輸波後聯賽以49分仍排榜首，不過與次席的皇馬收窄至1分。