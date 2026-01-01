西甲｜巴塞隆拿作客不敵皇家蘇斯達　領先僅餘1分

西甲榜首的巴塞隆拿終於失分，雖然拉舒福特（Marcus Rashford）一度為球隊扳平，但是巴塞還是要以1:2不敵皇家蘇斯達。聯賽被皇家馬德里追至只差1分

巴塞對上一次輸波已是去年11月底歐聯對車路士。今場作客面對中游的皇蘇，上半場先後有費明盧比斯（Fermin Lopez）、法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）及耶馬爾（Lamine Yamal）的入球均被判「詐糊」。結果去到32分鐘，皇蘇由奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）建功先開紀錄。之後巴塞在補時獲得12碼，但是又一次被視像助理裁判（VAR）推翻。半場皇蘇領先1:0。