熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jan-19 12:50
更新：2026-Jan-19 12:50

非洲國家盃｜塞內加爾加時贏摩洛哥奪冠　巴謙戴亞斯錯失黃金12碼

分享：
2026 01 18T224335Z 40907309 UP1EM1I1R4LPH RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR

塞內加爾在非洲國家盃決賽擊敗摩洛哥奪標。

adblk4

在摩洛哥舉行的非洲國家盃落幕，東道主的摩洛哥在決賽有巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）射失12碼，而塞內加爾一度拒絕繼續作賽之下，在加時憑柏比古爾（Pape Gueye）的入球，以1:0擊敗摩洛哥，歷史第2次贏得非國盃冠軍。

擁有主場優勢的摩洛哥，面對歷史上第4次打入決賽的塞內加爾。兩隊在90分鐘都互無紀錄，球證的尼達拉（Jean Jacques Ndala）在補時的8分鐘受視像助理裁判（VAR）的提示下，判主隊的摩洛哥獲得12碼，此時塞內加爾主帥的柏比泰奧（Pape Thiaw）不滿有關決定，一度拉隊離場。其後塞內加爾返回場內作賽，但是主射12碼的皇家馬德里前鋒巴謙戴亞斯卻將球射斜，結果兩隊法定90分鐘互無紀錄要進入加時。加時僅4分鐘，古爾的遠射省中人彈高入網，塞內加爾加時領先。之後主場的摩洛哥未能平反敗局，令塞內加爾歷史上第2次奪冠。

adblk5

2026 01 18T212151Z 1264226434 UP1EM1I1N6UM1 RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR 2026 01 18T230537Z 1433723317 UP1EM1I1NL6MD RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR 2026 01 18T204915Z 71007112 UP1EM1I1LU1KR RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR 2026 01 18T194827Z 8610331 UP1EM1I1J0QII RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR 2026 01 18T205134Z 1433257235 UP1EM1I1LXXKW RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR 2026 01 18T201605Z 1139075289 UP1EM1I1KARJK RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR 2026 01 18T204235Z 1616097056 UP1EM1I1LIYKI RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR 2026 01 18T214535Z 1726766003 UP1EM1I1OFYND RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR 2026 01 18T200531Z 1418273829 UP1EM1I1JT5J2 RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR 2026 01 18T224630Z 1687905755 UP1EM1I1R9GPQ RTRMADP 3 SOCCER NATIONS SEN MAR

塞內加爾主帥認行為不當

賽後摩洛哥的主帥歷格古（Walid Regragui）批評塞內加爾拉隊離場的行為是可恥，以及是損害非洲的聲譽。而賽後泰奧的記者會因為記者室內爆發衝突被取消，不過泰奧在場上的訪問，有承認自己行為不當：「我們當時不同意，我不想討論太多細節，我為事件向足球界道歉。在事後反省，我就叫他們返回球場。有時候情緒太激動而造出過激反應，我們應接受裁判的錯誤。我們不應該這樣做，不過事情已過去，我們要接受現實，並向足球界道歉。」

adblk6

另外，塞內加爾的沙迪奧文尼（Sadio Mane）當選賽事的最有價值球員，而摩洛哥的巴謙戴亞斯以5個入球成為賽事的金靴，至於最佳守門員由耶辛尼保奴（Yassine Bounou）奪得。文尼賽後表示：「足球有些事情總是很奇妙，全世界都在看着，所以我們需要給予足球好的印象。我覺得如果因為球證判錯12碼我們就退出比賽，那簡直是太瘋狂。我覺得這是非洲足球界是最糟糕的情況。我寧願輸球，也不願看到這種事情發生在我們的足球。我覺得這真的很差。足球比賽不應該因為10分鐘的停頓而停止，但我們又能怎麼做呢？我們必須接受我們所做的一切，但幸好我們重新回到球場繼續比賽，這就是比賽的結果。」

adblk7

摩洛哥對塞內加爾精華

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務