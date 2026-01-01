非洲國家盃｜塞內加爾加時贏摩洛哥奪冠　巴謙戴亞斯錯失黃金12碼

在摩洛哥舉行的非洲國家盃落幕，東道主的摩洛哥在決賽有巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）射失12碼，而塞內加爾一度拒絕繼續作賽之下，在加時憑柏比古爾（Pape Gueye）的入球，以1:0擊敗摩洛哥，歷史第2次贏得非國盃冠軍。 擁有主場優勢的摩洛哥，面對歷史上第4次打入決賽的塞內加爾。兩隊在90分鐘都互無紀錄，球證的尼達拉（Jean Jacques Ndala）在補時的8分鐘受視像助理裁判（VAR）的提示下，判主隊的摩洛哥獲得12碼，此時塞內加爾主帥的柏比泰奧（Pape Thiaw）不滿有關決定，一度拉隊離場。其後塞內加爾返回場內作賽，但是主射12碼的皇家馬德里前鋒巴謙戴亞斯卻將球射斜，結果兩隊法定90分鐘互無紀錄要進入加時。加時僅4分鐘，古爾的遠射省中人彈高入網，塞內加爾加時領先。之後主場的摩洛哥未能平反敗局，令塞內加爾歷史上第2次奪冠。

塞內加爾主帥認行為不當 賽後摩洛哥的主帥歷格古（Walid Regragui）批評塞內加爾拉隊離場的行為是可恥，以及是損害非洲的聲譽。而賽後泰奧的記者會因為記者室內爆發衝突被取消，不過泰奧在場上的訪問，有承認自己行為不當：「我們當時不同意，我不想討論太多細節，我為事件向足球界道歉。在事後反省，我就叫他們返回球場。有時候情緒太激動而造出過激反應，我們應接受裁判的錯誤。我們不應該這樣做，不過事情已過去，我們要接受現實，並向足球界道歉。」

另外，塞內加爾的沙迪奧文尼（Sadio Mane）當選賽事的最有價值球員，而摩洛哥的巴謙戴亞斯以5個入球成為賽事的金靴，至於最佳守門員由耶辛尼保奴（Yassine Bounou）奪得。文尼賽後表示：「足球有些事情總是很奇妙，全世界都在看着，所以我們需要給予足球好的印象。我覺得如果因為球證判錯12碼我們就退出比賽，那簡直是太瘋狂。我覺得這是非洲足球界是最糟糕的情況。我寧願輸球，也不願看到這種事情發生在我們的足球。我覺得這真的很差。足球比賽不應該因為10分鐘的停頓而停止，但我們又能怎麼做呢？我們必須接受我們所做的一切，但幸好我們重新回到球場繼續比賽，這就是比賽的結果。」

摩洛哥對塞內加爾精華