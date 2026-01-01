NBA｜火箭主場贏鵜鶘　杜蘭特生涯得分超越偶像奴域斯基

杜蘭特（Kevin Durant）在對新奧爾良鵜鶘的比賽攻入18分，令他NBA生涯的個人得分，超越兒時偶像的奴域斯基（Dirk Nowitzki），並協助侯斯頓火箭冢119:110擊敗鵜鶘。
賽前，杜蘭特需要多17分才能超越偶像奴域斯基，成為NBA史上第6高得分的球員。面對鵜鶘，火箭大多數時間都處於領先，當中查巴利史密夫（Jabari Smith Jr.）取得個人今季最高的32分，火箭在最多拉開過19分下，以119:110擊敗鵜鶘。杜蘭特今場最終取得18分，以31,562分的生涯得分，比奴域斯基多2分成為第6位累積得分的球員，下一個是第5位32,292分的米高佐敦（Michael Jordan）。
侯斯頓火箭對新奧爾良鵜鶘精華
灰熊倫敦擊敗魔術
同日的比賽，洛杉磯湖人在主場有當錫（Luka Doncic）及艾頓（Deandre Ayton）各取25分，加上24分的勒邦占士（LeBron James），球隊最終以110:93輕取多倫多速龍，湖人在之前6場輸了5場之後，終於返回主場贏回一仗，並以25勝16負在西岸排第6。
在倫敦舉行的常規賽海外賽事，孟菲斯灰熊就以126:109擊敗奧蘭多魔術，復任正選的查莫拉特（Ja Morant）個人獨取24分。夏洛特黃蜂作客以110:87大勝丹佛金塊；芝加哥公牛主場124:102贏布魯克林籃網；波特蘭拓荒者作客以117:110擊敗薩克拉門托帝王。