體育
出版：2026-Jan-19 13:26
更新：2026-Jan-19 13:26

NBA｜火箭主場贏鵜鶘　杜蘭特生涯得分超越偶像奴域斯基

AP26019090821718

杜蘭特生涯得分超越奴域斯基。(美聯社)

杜蘭特（Kevin Durant）在對新奧爾良鵜鶘的比賽攻入18分，令他NBA生涯的個人得分，超越兒時偶像的奴域斯基（Dirk Nowitzki），並協助侯斯頓火箭冢119:110擊敗鵜鶘。

賽前，杜蘭特需要多17分才能超越偶像奴域斯基，成為NBA史上第6高得分的球員。面對鵜鶘，火箭大多數時間都處於領先，當中查巴利史密夫（Jabari Smith Jr.）取得個人今季最高的32分，火箭在最多拉開過19分下，以119:110擊敗鵜鶘。杜蘭特今場最終取得18分，以31,562分的生涯得分，比奴域斯基多2分成為第6位累積得分的球員，下一個是第5位32,292分的米高佐敦（Michael Jordan）。

AP26019096516940 AP26019100311797 AP26019093511775 AP26019043686752 AP26019046685202 AP26019043011132 AP26019042504549 AP26019021042672

侯斯頓火箭對新奧爾良鵜鶘精華

灰熊倫敦擊敗魔術

同日的比賽，洛杉磯湖人在主場有當錫（Luka Doncic）及艾頓（Deandre Ayton）各取25分，加上24分的勒邦占士（LeBron James），球隊最終以110:93輕取多倫多速龍，湖人在之前6場輸了5場之後，終於返回主場贏回一仗，並以25勝16負在西岸排第6。

在倫敦舉行的常規賽海外賽事，孟菲斯灰熊就以126:109擊敗奧蘭多魔術，復任正選的查莫拉特（Ja Morant）個人獨取24分。夏洛特黃蜂作客以110:87大勝丹佛金塊；芝加哥公牛主場124:102贏布魯克林籃網；波特蘭拓荒者作客以117:110擊敗薩克拉門托帝王。

洛杉磯湖人對多倫多速龍精華

孟菲斯灰熊對奧蘭多魔術精華

丹佛金塊對夏洛特黃蜂精華

芝加哥公牛對布魯克林籃網精華

薩克拉門托帝王對波特蘭拓荒者精華

