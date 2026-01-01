NBA｜火箭主場贏鵜鶘　杜蘭特生涯得分超越偶像奴域斯基

杜蘭特（Kevin Durant）在對新奧爾良鵜鶘的比賽攻入18分，令他NBA生涯的個人得分，超越兒時偶像的奴域斯基（Dirk Nowitzki），並協助侯斯頓火箭冢119:110擊敗鵜鶘。

賽前，杜蘭特需要多17分才能超越偶像奴域斯基，成為NBA史上第6高得分的球員。面對鵜鶘，火箭大多數時間都處於領先，當中查巴利史密夫（Jabari Smith Jr.）取得個人今季最高的32分，火箭在最多拉開過19分下，以119:110擊敗鵜鶘。杜蘭特今場最終取得18分，以31,562分的生涯得分，比奴域斯基多2分成為第6位累積得分的球員，下一個是第5位32,292分的米高佐敦（Michael Jordan）。