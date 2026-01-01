澳網｜莎巴蘭卡首圈獲費達拿觀戰感壓力　艾卡拉斯成功過關

澳洲公開賽的主賽圈展開，當中男女單世界排名第1的在首圈過關。女單一姐的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在網壇名將費達拿（Roger Federer）及羅德利華（Rod Laver）的觀戰下，自稱感到壓力，不過仍以2:0的盤數淘汰外卡參賽的法國球手拉查安娜（Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah），至於男單的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在有點點的困難下，仍以盤數3:0擊敗澳洲的禾頓（Adam Walton）。

過去3屆打入決賽的莎巴蘭卡，首場就在以利華冠名的球場對外卡球手的拉查安娜。首盤莎巴蘭卡先以6:4的局數領先。第2盤這位「一姐」更以6:1的局數再下一城，贏盤數2:0晉級。在費達拿及利華入場觀戰，她在賽後表示：「我想展現最好的網球來讓你們享受我的比賽。這真是榮幸，我們望你們就享受這一點點。這是很大的壓力，我一直在走就想着『不要看那邊、不要看那邊』。」