體育
出版：2026-Jan-19 15:13
更新：2026-Jan-19 15:13

澳網｜莎巴蘭卡首圈獲費達拿觀戰感壓力　艾卡拉斯成功過關

2026 01 18T090536Z 1452808247 UP1EM1I0P9AY7 RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN

莎巴蘭卡在澳洲公開賽的首圈，淘汰外卡球手。(路透社)

澳洲公開賽的主賽圈展開，當中男女單世界排名第1的在首圈過關。女單一姐的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在網壇名將費達拿（Roger Federer）及羅德利華（Rod Laver）的觀戰下，自稱感到壓力，不過仍以2:0的盤數淘汰外卡參賽的法國球手拉查安娜（Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah），至於男單的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在有點點的困難下，仍以盤數3:0擊敗澳洲的禾頓（Adam Walton）。

過去3屆打入決賽的莎巴蘭卡，首場就在以利華冠名的球場對外卡球手的拉查安娜。首盤莎巴蘭卡先以6:4的局數領先。第2盤這位「一姐」更以6:1的局數再下一城，贏盤數2:0晉級。在費達拿及利華入場觀戰，她在賽後表示：「我想展現最好的網球來讓你們享受我的比賽。這真是榮幸，我們望你們就享受這一點點。這是很大的壓力，我一直在走就想着『不要看那邊、不要看那邊』。」

男單方面，艾卡拉斯在首圈對上東道主的禾頓，雖然首盤以局數6:3取勝，但第2盤要打到決勝局才贏細分7:2，之後第3盤再贏6:2，以直落3盤取勝。在首日的其他比賽，前世界第1，美國的雲露絲威廉絲（Venus Williams）以45歲之齡登場，成為澳網自公開賽以來最年長的參賽球手。而英國的拉度卡露（Emma Raducanu）以盤數2:0淘汰泰國球手的莎王凱（Mananchaya Sawangkaew）。而第2個賽前上午的比賽，美國的嘉奧芙（Coco Gauff），首圈以2:0輕鬆過關。

2026 01 18T084946Z 1369292421 UP1EM1I0OIXXQ RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN 2026 01 18T081654Z 811931671 UP1EM1I0N04WO RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN

澳網第一日總結

