英超｜曼聯馬天尼斯反擊　不滿被史高斯畢特嘲笑

曼聯在贏得曼市打吡後，紅魔守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）也對曾在賽前嘲笑他的前曼聯名將史高斯（Paul Scholes）與畢特（Nicky Butt）作出反擊。

畢特與史高斯在曼市打吡賽前就開網台討論，其中他們就拿馬天尼斯開玩笑，畢特稱：「（夏蘭特）會抱起馬天尼斯跑」，又笑馬天尼斯的身高「他們就像爸爸帶着還學生的幼童放學」。而史高斯又稱：「他（夏蘭特）會有入球，然後將他（馬天尼斯）拋入網。」兩位前紅魔對馬天尼斯頻繁的嘲諷，令這位阿根廷守將在賽後反擊。他表示：「說實在，他可以說他想說的東西。我也跟他說過，如果有東西想跟我想，他可以隨時來找我，去我家也可，隨他喜歡。我沒所謂的。」而史高斯賽後也為此降溫，在Instagram上表示：「有人踢了一場好波，真的替你高興」，然後附註馬天尼斯。