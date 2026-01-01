歐聯｜1哥出線淡定 兵工廠博「細」得「米」

英超「一哥」阿仙奴，繼續馬不停蹄作客出擊，今晚在新一年重開的歐聯大聯賽賽場，鬥意甲「一哥」國際米蘭；鑑於兵工廠博首兩名出線形勢大好，未必急於搶攻，遇上守力同樣硬淨的主隊，今場「細」勢力敵。(球賽編號FB2426，1月21日04:00開賽)

或者已是8天內連續第3場作客，眾將心態有點疲累，阿仙奴剛戰英超在大好形勢下，並限制對手零中框攻門；但一眾鋒將腳頭無靈，作客只能跟諾定咸森林互交白卷。英超「一哥」今夜再踏征途鬥國米，由於目前在歐聯以6戰全勝僅失1球排榜首，較次席拜仁慕尼黑多3分；加上下周尾輪只是返主場鬥「魚腩」卡拉特，形成阿仙奴只要今場和波，已極大機會取首或次名入16強，得以在決賽前，享受「先客後主」的兩回合賽制優惠。

夏維斯等或復出磨練狀態 球隊季內歐聯3戰作客全勝0失球，主帥阿迪達今夜有機會讓二線兵包括傷癒中堅莫斯基拉、左閘利維斯史基利、攻中伊比爾治伊斯及中鋒夏維斯等出場磨練狀態，在歐聯賽場仍深具實力。

國米爭勝心強 對手國米目前歐聯4勝2負，仍要搶分爭入前8名出線。該隊上月歐聯主場0比1受挫利物浦後重新振作，累計6戰取5勝1和，包括上仗聯賽靠王牌射手拿達路馬天尼斯一箭定江山，1比0打敗烏甸尼斯；此子今場會跟同場坐冷板的好拍檔馬古斯杜林，擔正合力衝擊兵工廠防線。