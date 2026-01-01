NBA明星賽｜勒邦占士連續21年正選斷纜　雲班耶馬首入前5

NBA在周一（19日）公布今年的明星賽投票名單，當中連續21年成為前5名正選的洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James），終於無法進入正選，在整體西岸排名第9，而聖安東尼奧馬刺的長人中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama），就首次晉身明星賽的正選。
在西岸的明星賽前5名，依次是丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）、湖人的當錫（Luka Doncic）、奧克拉荷馬城的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）以及雲班耶馬。東岸方面，正選5人依次是密爾沃基公鹿的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）、底特律活塞的根寧咸（Cade Cunningham）、費城76人的麥斯（Tyrese Maxey）、紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）及波士頓塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）。
史堤芬居里12次入選
湖人的勒邦占士，是自2005年首次入選明星賽正選，並延續了21年之後，首次不入正選。這位上月底生日的41歲一代球星，今年缺席了首14場的比賽，在上月對多倫多速龍的比賽也中斷自己1,297場連續雙位數得分的紀錄。而接近勒邦紀錄的，可能是居里，他連續12次獲得明星賽正選，而「字母哥」安迪杜甘普，也是另一位明星賽雙位數正選的球手，雖然他效力的公鹿目前只在東岸排第11。至於首次入選正選名單，不只有雲班耶馬，還有活塞的根寧咸，帶領活塞目前在東岸領先的根寧咸，今年才是他第2次入選明星賽，也是首次進入前5。而76人的麥斯亦同樣是首次進入明星賽正選。
後備球員將會由NBA的教練們在星期日餘下的14個後備球員，今年的明星賽採用美國隊對世界隊的方式，當中會有2支美國隊及1支世界隊。而目前的10位正選球員，剛好是5位美國及5位非美國球員。最後如果總數少過16位美國球員或8位國際球員，將會由NBA總裁蕭華（Adam Silver）點出人選，以填滿各隊人數。今年賽事會於2月15日在洛杉磯快艇的主場舉行。