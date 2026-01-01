NBA明星賽｜勒邦占士連續21年正選斷纜　雲班耶馬首入前5

NBA在周一（19日）公布今年的明星賽投票名單，當中連續21年成為前5名正選的洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James），終於無法進入正選，在整體西岸排名第9，而聖安東尼奧馬刺的長人中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama），就首次晉身明星賽的正選。

在西岸的明星賽前5名，依次是丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）、湖人的當錫（Luka Doncic）、奧克拉荷馬城的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）以及雲班耶馬。東岸方面，正選5人依次是密爾沃基公鹿的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）、底特律活塞的根寧咸（Cade Cunningham）、費城76人的麥斯（Tyrese Maxey）、紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）及波士頓塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）。