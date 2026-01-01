西甲｜麥巴比籲皇家馬德里球迷　不要針對球員個人作批評

皇家馬德里的前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe）呼籲球迷，不要針對球員個人進行批評，而是對球隊整體。原因是在上周末（17日）的聯賽，球迷針對雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）及祖迪比寧咸（Jude Bellingham）發出嘘聲。

皇家馬德里近期內部非常混亂，特別在西班牙超級盃及西班牙國王盃中失利，並令到主帥的沙比阿朗素（Xabi Alonso）辭職，雲尼斯奧斯與比寧咸在周末一戰成成球迷集中柴台對象，同時要求皇馬會長的佩雷斯（Florentino Perez）辭職。麥巴比在對摩納哥的歐聯賽前，於記者會上作出呼籲：「我理解球迷，不過我唯一不喜歡是他們的嘘聲，仔細應該是要嘘全隊。他們不應針對單獨球員，這是全隊的錯誤，馬德里的球迷不是反對我們，他們只是憤怒，這是很正常。」