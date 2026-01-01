熱門搜尋:
出版：2026-Jan-20 12:56
更新：2026-Jan-20 12:56

西甲｜麥巴比籲皇家馬德里球迷　不要針對球員個人作批評

2026 01 17T143351Z 1300226852 UP1EM1H14GEMR RTRMADP 3 SOCCER SPAIN RMA LEV

皇家馬德里的麥巴比為隊友辯護。(路透社)

皇家馬德里的前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe）呼籲球迷，不要針對球員個人進行批評，而是對球隊整體。原因是在上周末（17日）的聯賽，球迷針對雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）及祖迪比寧咸（Jude Bellingham）發出嘘聲。

皇家馬德里近期內部非常混亂，特別在西班牙超級盃及西班牙國王盃中失利，並令到主帥的沙比阿朗素（Xabi Alonso）辭職，雲尼斯奧斯與比寧咸在周末一戰成成球迷集中柴台對象，同時要求皇馬會長的佩雷斯（Florentino Perez）辭職。麥巴比在對摩納哥的歐聯賽前，於記者會上作出呼籲：「我理解球迷，不過我唯一不喜歡是他們的嘘聲，仔細應該是要嘘全隊。他們不應針對單獨球員，這是全隊的錯誤，馬德里的球迷不是反對我們，他們只是憤怒，這是很正常。」

2026 01 11T184227Z 1164058469 UP1EM1B1FYPDD RTRMADP 3 SOCCER SPAIN BAR RMA

皇家馬德里的雲尼斯奧斯與祖迪比寧咸成為球迷針對對象。(路透社)

麥巴比也特別提及雲尼斯奧斯：「我們踢得不好，這不是雲尼的錯。如果他們想柴台，就讓他們向全隊柴台。他要知道自己在皇家馬德里不是孤獨的。」對於有指更衣室的風波導致沙比離隊，而當中有傳雲尼斯奧斯及比寧咸都不滿沙比，麥巴比不悅地說：「說沙比在皇馬沒有成功不是事實。他離開前一切都決定了，我們輸了超級盃，我們在沙比之後也失落國王盃。我認為沙比會是個出色的教練。發生了的事就過去了，這是球會的決定，我們都需要尊重。有很多外界說的都不事真的，這樣大約是1成真、9成假。我們的工作是保持沉默，在場上交出表現。」

至於比寧咸，他也指：「當然，這對他是艱難的時間，就像其他人一樣。我們接受公眾對我們不滿意，不過他們應該對所有人都一樣。這不是祖迪的錯誤，而是我們全體要作出的改變。」

