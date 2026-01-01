NBA｜雷霆大炒騎士32分　雲班耶馬領馬刺贏爵士

上周末雷霆再輸一場之後，今個賽季已第8場落敗。然而去到克里夫蘭，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）首節先獨取10分，為雷霆打下領先的基礎，而之後的比賽騎士都未能追回。最終雷霆在SGA個人獨取30分，當中包括3分5投4中，如果輕鬆以136:104大勝，雷霆目前戰績是36勝8負，距離西岸第2的聖安東尼奧馬刺有5場的差距，而在總戰績也比東岸第1的底特律活塞輸少2場。

常規賽領先的衞冕冠軍奧克拉荷馬城雷霆，周一（19日）大炒克里夫蘭騎士32分，以136:104作客贏波。而雲班耶馬（Victor Wembanyama）初次入選明星賽前5名後，個人獨取33分，協助聖安東尼奧馬刺輕取猶他爵士123:110。

東岸一哥活塞險勝塞爾特人

同日馬刺主場對爵士的比賽，雲班耶馬交出今季最多的7個3分波，結果個人攻入33分及10個籃板，結果馬刺輕鬆贏爵士123:110。馬刺目前戰績是30勝13負，排西岸第2。東岸一哥的活塞，主場面對波士頓塞爾特人，塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）射失了絕殺機會的跳投，令綠軍輸103:104。金州勇士有波森斯基（Brandin Podziemski）後備獨取24分，加上史堤芬居里（Stephen Curry）及占美畢拿（Jimmy Butler）分別取得19及17分，帶領球隊以135:112贏邁亞密熱火。

其他比賽，密爾沃基公鹿112:110作客險勝阿特蘭大鷹隊；華盛頓巫師主場以106:110不敵洛杉磯快艇；達拉斯獨行俠114:97輕取紐約人；費城76人主場113:104贏印第安納溜馬；鳳凰城太陽126:117贏布魯克林籃網。