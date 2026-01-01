澳網｜祖高域首圈輕易過關　取第100場勝利

擁有24個大滿貫錦標的祖高域（Novak Djokovic），在澳洲公開賽的首圈，輕鬆以直落3盤淘汰西班牙的柏度馬天尼斯（Pedro Martinez）晉身次圈，也是他個人在澳網的第100場勝利。

現世界排名第4的祖高域，首圈面對西班牙的馬天尼斯，不過在贏得93%的得分以及開出14次發球直接得分（Ace），他直落3盤贏6:3、6:2及6:2，盤數3:0就輕取對手晉級。賽後他表示：「今晚的表現非常好，我沒有東西可以批評，我的發球非常好。要想在比賽中取得好成績，不僅要給自己，也要讓觀看比賽的對手發出正確的訊號，這始終是一個挑戰。」而這場也是他在澳網的第100場勝利，他表示：「創造歷史是強大的動力。特別是在我生涯最後的5至10年間，其中一個我發現自己的位置，就是創造歷史，我甚至因此獲得啟發打出更好的網球。我很幸運，職業生涯早期就遇到了一些人，他們指導我要眼光更長遠，不要過早耗盡精力，並照顧好自己的身心。」祖高域下一圈會對外圍賽球手的馬爾斯泰利（Francesco Maestrelli）。