曹星如下月底菲律賓　與潘啟情分途出擊

香港拳王曹星如，與前WBC亞洲洲際及ABF輕蠅量級冠軍潘啟情，下月會到菲律賓參與比賽。曹星如將對菲律賓強敵Genisis Libranza，而潘啟情會與菲律賓選手Enrique Magsalin較量。
曹星如為重返世界排名，將於2月28日挑戰多項世界級腰帶、擁有豐富大賽經驗、外號 「眼鏡蛇」 的菲律賓拳手Genisis Libranza。這是一場曹星如重返世界排名軌道的重要一戰。去年10月與印度拳王Sagar Chouhan的技術性平局，未能奪下IBF金腰帶，讓曹星如集齊「四大組織」區域冠軍的腳步暫緩。此次捲土重來，對手實力有增無減。Genisis Libranza戰績彪炳，曾挑戰IBO世界冠軍、IBF International及WBO Inter-Continental等高等級腰帶，大賽經驗極其豐富。對於志在重返世界排名前列的Rex而言，此戰必須以勝利證明自己。
曹星如坦言對手實力及經驗更強，「佢同我戰績相若，而且曾經喺美國打過4場大賽，所以絕對不能輕敵，但呢個就係我想要嘅嘢，希望能夠挑戰更強嘅對手，證明自己嘅實力！」 日前參與渣打馬拉松，以39分13秒完成10公里賽事，曹星如表示對成績感滿意，坦言備戰拳賽亦需要跑步，而跑10K的時間大概跟比賽10至12回合的時間相約，所以可當成一課訓練。他又透露已進入訓練高峰期，笑言：「有時候都會好攰，不過有返拳感，自信心亦慢慢攀升，相信今次會準備得更好。」他指未來一個月會進行更多實戰對打，以模擬及適應比賽的節奏。
而同日的另一場比賽，由前WBC亞洲洲際及ABF輕蠅量級冠軍潘啟情，對菲律賓選手Enrique Magsalin角逐WBF Australasian 蠅量級冠軍金腰帶。Raymond去年12月14日跟Harry Omac激戰6回合戰成平手，今次他矢志以一條嶄新的冠軍腰帶來宣告自己強勢回歸，並在香港拳擊史上寫下新的一頁。 2月28日的賽事，曹星如與潘啟情，2位處於不同職業階段的香港代表，將同時為榮譽而戰。