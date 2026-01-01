曹星如下月底菲律賓　與潘啟情分途出擊

香港拳王曹星如，與前WBC亞洲洲際及ABF輕蠅量級冠軍潘啟情，下月會到菲律賓參與比賽。曹星如將對菲律賓強敵Genisis Libranza，而潘啟情會與菲律賓選手Enrique Magsalin較量。

曹星如為重返世界排名，將於2月28日挑戰多項世界級腰帶、擁有豐富大賽經驗、外號 「眼鏡蛇」 的菲律賓拳手Genisis Libranza。這是一場曹星如重返世界排名軌道的重要一戰。去年10月與印度拳王Sagar Chouhan的技術性平局，未能奪下IBF金腰帶，讓曹星如集齊「四大組織」區域冠軍的腳步暫緩。此次捲土重來，對手實力有增無減。Genisis Libranza戰績彪炳，曾挑戰IBO世界冠軍、IBF International及WBO Inter-Continental等高等級腰帶，大賽經驗極其豐富。對於志在重返世界排名前列的Rex而言，此戰必須以勝利證明自己。