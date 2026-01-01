歐聯｜燕豪芬作客有力捕「鵲」

荷甲「一哥」燕豪芬在歐戰賽場的實力雖不算突出，但季內卻有作客大炒利物浦的威水史；今晚深夜再在歐聯作客另一英超好手「喜鵲」紐卡素，客軍挾6連勝的氣勢，加上對手防線滿營傷兵，足智彩「讓球」客隊受讓[+1/+1.5]球值捧外，甚至可博客隊贏波。(球賽編號FB2443，1月22日04:00開賽)
燕豪芬上屆歐聯戰至16強才被阿仙奴大炒淘汰，但其中作客一役仍能2比2逼和對手。球隊目前在荷甲已拋離次席飛燕諾16分，看來要取得4連霸只是時間問題，現階段當然可以全力備戰歐洲賽，爭取出線。
球隊暫時在大聯賽勝和負各2，目標是要躋身淘汰圈附加賽，但球隊下周中尾輪要迎戰德國班霸拜仁慕尼黑，搶分難度不比今夜作客紐卡素為低；既然季內歐戰大聯賽作客取1勝2和不敗，包括4比1大炒利物浦，由新星古斯迪爾(Guus Til)及老將比列錫(Perisic)合組進攻組合，遇上防守陣容不整的紐卡素，以燕豪芬近期作客對戰英超隊硬淨賽績，今夜有權「偷雞」。
禾達美迪盼重拾射門鞋
紐卡素近期再有積及梅菲(Jacob Murphy)、法比安舒哈(Fabian Schar)及利夫拿文度(Livramento)先後加入傷兵名單，後防兵源尤其捉襟見肘；而高大中鋒禾達美迪(Woltemade)近期全面啞火，入球量遠遜季初，亦連累球隊近兩戰入球食白果。「喜鵲」大聯賽暫時6戰3勝1和2負，下周中尾輪還要硬撼衛冕的巴黎聖日耳門，今場求勝的心理壓力更大；以該隊近期主場連戰國內兩盃賽亦不勝，今場不值捧得太熱。
