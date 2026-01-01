歐聯｜燕豪芬作客有力捕「鵲」

荷甲「一哥」燕豪芬在歐戰賽場的實力雖不算突出，但季內卻有作客大炒利物浦的威水史；今晚深夜再在歐聯作客另一英超好手「喜鵲」紐卡素，客軍挾6連勝的氣勢，加上對手防線滿營傷兵，足智彩「讓球」客隊受讓[+1/+1.5]球值捧外，甚至可博客隊贏波。(球賽編號FB2443，1月22日04:00開賽)

燕豪芬上屆歐聯戰至16強才被阿仙奴大炒淘汰，但其中作客一役仍能2比2逼和對手。球隊目前在荷甲已拋離次席飛燕諾16分，看來要取得4連霸只是時間問題，現階段當然可以全力備戰歐洲賽，爭取出線。