歐聯｜收拾心情力爭上游 利物浦作客食「賽」

雲迪積克

衛冕英超機會甚微的紅軍利物浦，收拾心情在今晚歐聯大聯賽作客法國馬賽，形勢將會截然不同；主隊或要焗攻下，有利紅軍打反擊制勝，可簡單取客勝。(球賽編號FB2440，1月22日04:00開賽) 雖說紅軍各項賽事已保持12場不敗，但單計英超4連和共失8分下，目前落後榜首阿仙奴多達14分，紅軍要衛冕漸變不可能任務。受壓的功勳主帥史洛(Slot)季內必會以爭盃作交代，球隊暫時在歐聯大聯賽6戰4勝2負排第6位；餘下兩場對馬賽及主場鬥卡拉巴克，仍要搶分保住前八的直接出線淘汰賽資格。

利物浦季中復甦 紅軍計近6場作客3勝3和，戰績不遜主場，並曾在歐聯雪藏主力穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)下，仍以1比0擊倒主場的國際米蘭；如今沙拿為埃及完成非國盃後已歸隊，今場有望隨隊出征，加上攻中科利安華迪斯(Wirtz)狀態漸入佳境，近4場共取3入球1助攻，再配合蘇保斯拉爾(Szoboszlai)後上攻堅，以及隊長中堅華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)死球助攻的威力，紅軍今夜值得秤先。

格連活特

馬賽自去季由前白禮頓前帥迪沙比(De Zerbi)接手後，重拾國內傳統勁旅本色，上屆法甲奪亞軍直入今屆歐聯大聯賽，暫時6戰3勝3負，仍力爭淘汰賽附加賽名額；但下周中尾輪將要作客鬥大賽經驗不少的比甲布魯日，馬賽餘下兩仗皆難打，今夜佔地利或嘗試鬥攻博3分。