歐聯｜曼城作客不敵挪威新貴　阿仙奴贏國際米蘭保持全勝

挪威新貴波杜基林特，取得球會史上首次擊敗英格蘭球隊。他們在主場以3:1擊敗剛在聯賽不敵曼聯的曼城，頹勢的曼城近2仗全敗。而另一支英超代表的阿仙奴，作客以3:1擊敗國際米蘭，鎖定以前2名晉級16強。

波杜基林特近年在歐戰頻有表現，去季歐霸作客僅負曼聯2:3。今次面對在聯賽剛落敗的曼城，球隊主場出擊在22分鐘由加斯柏賀基（Kasper Hogh）打開紀錄，2分鐘後賀基為波杜基林特再下一城，開波僅24分鐘曼城已落後2球。換邊後仍是主隊先找到機會，贊斯侯格（Jens Hauge）在58分鐘為波杜基林特拉開3:0。雖然2分鐘後卓基（Rayan Cherki）為曼城追回一球，不過洛迪卡斯簡迪（Rodri）在2分鐘後連取2面黃牌被逐，令藍月亮要打少個，曼城最終都無力回天，作客輸1:3。在聯賽階後7戰13分仍排第7，最後一輪會對加拉塔沙雷。