歐聯｜曼城作客不敵挪威新貴　阿仙奴贏國際米蘭保持全勝

挪威新貴波杜基林特，取得球會史上首次擊敗英格蘭球隊。他們在主場以3:1擊敗剛在聯賽不敵曼聯的曼城，頹勢的曼城近2仗全敗。而另一支英超代表的阿仙奴，作客以3:1擊敗國際米蘭，鎖定以前2名晉級16強。
波杜基林特近年在歐戰頻有表現，去季歐霸作客僅負曼聯2:3。今次面對在聯賽剛落敗的曼城，球隊主場出擊在22分鐘由加斯柏賀基（Kasper Hogh）打開紀錄，2分鐘後賀基為波杜基林特再下一城，開波僅24分鐘曼城已落後2球。換邊後仍是主隊先找到機會，贊斯侯格（Jens Hauge）在58分鐘為波杜基林特拉開3:0。雖然2分鐘後卓基（Rayan Cherki）為曼城追回一球，不過洛迪卡斯簡迪（Rodri）在2分鐘後連取2面黃牌被逐，令藍月亮要打少個，曼城最終都無力回天，作客輸1:3。在聯賽階後7戰13分仍排第7，最後一輪會對加拉塔沙雷。
波杜基林特對曼城精華
至於在聯賽階段領先的阿仙奴，作客去到米蘭的聖西路球場面對國際米蘭。加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）上半場梅開二度，為阿仙奴領先，加上基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）下半場末段再下一城，協助兵工廠3:1擊敗國米，在聯賽階段7戰全勝，肯定會取得前2名晉級16強。而另一支英超球隊的熱刺，主場以2:0擊敗有丹尼爾施雲臣（Daniel Svensson）上半場被逐的多蒙特，熱刺贏波以14分暫列第4位，而多蒙特以11分暫排12。
麥巴比對母會梅開二助度皇馬大勝
上屆冠軍的巴黎聖日耳門作客輸波，以1:2不敵葡萄牙的士砵亭，聖日耳門目前仍排聯賽榜第5。而皇家馬德里在主場，在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）對母會梅開二度之下，以6:1大勝法甲的摩納哥，皇馬以15分升上聯賽榜第2。意甲冠軍的拿玻里作客丹麥失手，球隊在領先下被主場的哥本哈根迫和1:1。而德甲的利華古遜就作客0:2不敵希臘的奧林比亞高斯，荷蘭的阿積士就作客2:1擊敗西班牙的維拉利爾，這是阿積士今屆聯賽階段第2次贏波。至於較早舉行的一場，哈薩克的卡拉特主場1:4不敵比利時的布魯日。