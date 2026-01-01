世界盃｜美國開始為世界盃門票優先簽證　非所有參賽國家有份

美國已經開啟為今年夏天，舉行的世界盃決賽周，為已購買門票的球迷提供快速簽證預約申請。然而在美國政府禁止部份國家申請簽證以及對部份國家的旅遊限制，可能並非所有參與賽事的球隊，其球迷都能出席。

美國總統特朗普（Donald Trump）在去年11月就表示，會為購買了世界盃入場券的球迷，提供美國大使館申請簽證輪候的優先預約。不過美國國務院強調，取得有關簽證預約並不保證簽證一定獲批，所有持票人都必須「接受嚴格的安全檢查和審查」。美國國務院高級人員指，有關的簽證申請「超過80%」的國家申請者，可以在60日內內安排簽證預約。而大多數與美國有免簽計畫的國家，包括大部份歐洲國家如英國，還有日本、澳洲等，公民可以免簽入境美國最多停留90天，毋須使用有關申請，而他們只需要申請電子旅遊許可系統（ESTA）。