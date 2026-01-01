NBA｜勇士缺畢拿主場不敵速龍　當錫三雙助湖人贏金塊

在占美畢拿（Jimmy Butler）提早休季之下，金州勇士主場就以127:145不敵多倫多速龍，這是速龍今個賽季單場最高得分以及勇士最差防守的紀錄。至於洛杉磯湖人，在當錫（Luka Doncic）交出「三雙」的表現下，以115:107小勝丹佛金塊。

畢拿右膝前十字韌帶的受傷，今季餘下比賽都不能上陣後。勇士對着速龍防線就在首節崩潰，速龍第1節22次起手入16球，命中率72.7%，單節已取41分。哀兵出戰的勇士全場亳無反抗之力，最多被拉開30分，比賽第4節完全進入「垃圾時間」，史堤芬居里（Stephen Curry）等主力未有上場，最終速龍以145:127大勝。速龍全隊6人，包括5個正選交出雙位數得分，當中昆奇利（Immanuel Quickley）個人取得生涯新高的40分，還有10次的助攻。隊友史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）及恩格林（Brandon Ingram）分別都有26及22分。勇士雖然都是6人取得雙位數，不過正選最多的居里都只是得16分，相反只有2個後備球員希特（Buddy Hield）及古明加（Jonathan Kuminga）攻入25及20分。速龍贏波後在東岸繼續以26勝19負排第4，而勇士在西岸排第8。