熱門搜尋:
二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jan-21 14:39
更新：2026-Jan-21 14:39

NBA｜勇士缺畢拿主場不敵速龍　當錫三雙助湖人贏金塊

分享：
AP26021215369527

居里獨力難支，勇士主場127:145不敵速龍。(美聯社)

adblk4

在占美畢拿（Jimmy Butler）提早休季之下，金州勇士主場就以127:145不敵多倫多速龍，這是速龍今個賽季單場最高得分以及勇士最差防守的紀錄。至於洛杉磯湖人，在當錫（Luka Doncic）交出「三雙」的表現下，以115:107小勝丹佛金塊。

畢拿右膝前十字韌帶的受傷，今季餘下比賽都不能上陣後。勇士對着速龍防線就在首節崩潰，速龍第1節22次起手入16球，命中率72.7%，單節已取41分。哀兵出戰的勇士全場亳無反抗之力，最多被拉開30分，比賽第4節完全進入「垃圾時間」，史堤芬居里（Stephen Curry）等主力未有上場，最終速龍以145:127大勝。速龍全隊6人，包括5個正選交出雙位數得分，當中昆奇利（Immanuel Quickley）個人取得生涯新高的40分，還有10次的助攻。隊友史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）及恩格林（Brandon Ingram）分別都有26及22分。勇士雖然都是6人取得雙位數，不過正選最多的居里都只是得16分，相反只有2個後備球員希特（Buddy Hield）及古明加（Jonathan Kuminga）攻入25及20分。速龍贏波後在東岸繼續以26勝19負排第4，而勇士在西岸排第8。

adblk5

AP26021213651281 AP26021210835596 AP26021135662262 AP26021133626102 AP26021155431172 AP26021212624440 AP26021156012452 AP26021213056938

金州勇士對多倫多速龍精華

至於湖人作客丹佛，當錫個人取得38分、13個籃板以及10次的助攻之下，協助湖人以115:107擊敗金塊。未有入選明星賽正選的勒邦占士（LeBron James），今場個人取得19分，不過球隊今場有艾頓（Deandre Ayton）上半場左眼受傷離場。湖人目前以26勝16負排西岸第5位。

馬刺作客輸給火箭

同日的比賽，費城76人主場110:116不敵鳳凰城太陽；芝加哥公牛主場大勝洛杉磯快艇138:110；侯斯頓火箭主場111:106擊敗聖安東尼奧馬刺；猶他爵士主場127:122贏明尼蘇達木狼；薩克拉門托帝王117:130主場輸給邁亞密熱火。

adblk6

丹佛金塊對洛杉磯湖人精華

費城76人對鳳凰城太陽精華

芝加哥公牛對洛杉磯快艇精華

侯斯頓火箭對聖安東尼奧馬刺精華

猶他爵士對明尼蘇達木狼精華

薩克拉門托帝王對邁亞密熱火精華

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務