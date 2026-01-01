澳網｜艾卡拉斯稱挫德國球手並不易　莎巴蘭卡次圈輕鬆晉級

澳洲公開賽的第4個比賽日，男女單的頭號種子分途出擊。當中男單的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以直落3盤淘汰德國的漢夫曼（Yannick Hanfmann）晉級。而女單的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）亦輕取中國的白卓璇。

在第4個比賽日，男女單賽事進入到次圈的比賽。當中艾卡拉斯對上德國的漢夫曼，首盤雙方要打到決勝局，艾卡拉斯以細分7:4勝出。之後第2盤艾卡拉斯打破漢夫曼的發球局，以局數6:3再取一盤。第3盤艾卡拉斯在兩破發球之下，再輕鬆贏局數6:2，以盤數3:0晉身第3圈，將會對法國的穆特（Corentin Moutet）。艾卡拉斯在賽後表示，自己與漢夫曼差不多同期出身：「我知道他要打出很好的比賽，我清楚他的水平。我們一起參與挑戰賽，在挑戰賽我對過他。不過在開始的時候比我想像更加艱難，我不覺得打得好。球過來時就像個炸彈一樣，正手、反手、發球如是。所以我必須做好準備，很高興能挺過艱難的第1盤。我的回擊感覺好多了，發揮也更出色，很高興能在比賽最後階段保持高水平，順利晉級下一輪。」