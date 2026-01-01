熱門搜尋:
二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jan-21 15:24
更新：2026-Jan-21 15:24

澳網｜艾卡拉斯稱挫德國球手並不易　莎巴蘭卡次圈輕鬆晉級

分享：
2026 01 21T034523Z 645056444 UP1EM1L0AFLKW RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN

艾卡拉斯在澳網第2圈淘汰德國漢夫曼晉級。(路透社)

adblk4

澳洲公開賽的第4個比賽日，男女單的頭號種子分途出擊。當中男單的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以直落3盤淘汰德國的漢夫曼（Yannick Hanfmann）晉級。而女單的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）亦輕取中國的白卓璇。

在第4個比賽日，男女單賽事進入到次圈的比賽。當中艾卡拉斯對上德國的漢夫曼，首盤雙方要打到決勝局，艾卡拉斯以細分7:4勝出。之後第2盤艾卡拉斯打破漢夫曼的發球局，以局數6:3再取一盤。第3盤艾卡拉斯在兩破發球之下，再輕鬆贏局數6:2，以盤數3:0晉身第3圈，將會對法國的穆特（Corentin Moutet）。艾卡拉斯在賽後表示，自己與漢夫曼差不多同期出身：「我知道他要打出很好的比賽，我清楚他的水平。我們一起參與挑戰賽，在挑戰賽我對過他。不過在開始的時候比我想像更加艱難，我不覺得打得好。球過來時就像個炸彈一樣，正手、反手、發球如是。所以我必須做好準備，很高興能挺過艱難的第1盤。我的回擊感覺好多了，發揮也更出色，很高興能在比賽最後階段保持高水平，順利晉級下一輪。」

adblk5

至於女單次圈，頭號種子的莎巴蘭卡就對中國的白卓璇。莎巴蘭卡輕鬆以6:3及6:1直落2盤輕取對手，下一圈對保達普娃（Anastasia Potapova），保達普娃在今日的另一場，以盤數2:0淘汰英國美少女拉度卡露（Emma Raducanu）。同日的比賽，女單3號種子嘉奧芙（Coco Gauff）以盤數2:0擊敗丹妮洛域（Olga Danilovic）。

2026 01 21T061430Z 47251958 UP1EM1L0HC5OC RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN 2026 01 21T040925Z 1915250588 UP1EM1L0BJNLK RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN 2026 01 21T013615Z 984264308 UP1EM1L04GDH4 RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN 2026 01 21T044212Z 2040629900 UP1EM1L0D2AM5 RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN 2026 01 21T050726Z 1623788009 UP1EM1L0E8CMU RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN

艾卡拉斯對漢夫曼精華

莎巴蘭卡對白卓璇精華

保達普娃對拉度卡露精華

澳網第三日總結

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務