英超｜曼聯達洛治犯規爭議　球證主管支持毋須紅牌

上星期六（17日）的曼市打吡，曼聯以2:0擊敗曼城，不過紅魔守將達洛治（Diogo Dalot）的一次攔截，球證僅罰黃牌就引起爭議。英超球證主管韋比（Howard Webb）在出席一個裁判的節目上，認同執法球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）的決定。

爭議事件發生在比賽的11分鐘，曼城的謝利美杜古（Jeremy Doku）在邊路被達洛治攔截，從影片中達洛治踢中杜古的膝蓋。球證的安東尼泰萊向達洛治出示黃牌，而視像助理裁判的包臣（Craig Pawson）同樣認同泰萊的決定。不過2個前英超球證的戴蒙加歷查（Dermot Gallagher）以及甸恩（Mike Dean）都認為應罰紅牌。韋比在出席一個談論裁判決定的節目上表示：「這是否超出合理攔截的情況？有些人會說是，但我並不完全認同，在我看來是可能有這種情況。這是一個主觀判斷，但我完全同意，一旦場上做出處分，就應該由裁判來決定，我們不應該使用VAR進行干預。」