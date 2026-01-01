英超｜曼聯達洛治犯規爭議　球證主管支持毋須紅牌

上星期六（17日）的曼市打吡，曼聯以2:0擊敗曼城，不過紅魔守將達洛治（Diogo Dalot）的一次攔截，球證僅罰黃牌就引起爭議。英超球證主管韋比（Howard Webb）在出席一個裁判的節目上，認同執法球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）的決定。
爭議事件發生在比賽的11分鐘，曼城的謝利美杜古（Jeremy Doku）在邊路被達洛治攔截，從影片中達洛治踢中杜古的膝蓋。球證的安東尼泰萊向達洛治出示黃牌，而視像助理裁判的包臣（Craig Pawson）同樣認同泰萊的決定。不過2個前英超球證的戴蒙加歷查（Dermot Gallagher）以及甸恩（Mike Dean）都認為應罰紅牌。韋比在出席一個談論裁判決定的節目上表示：「這是否超出合理攔截的情況？有些人會說是，但我並不完全認同，在我看來是可能有這種情況。這是一個主觀判斷，但我完全同意，一旦場上做出處分，就應該由裁判來決定，我們不應該使用VAR進行干預。」
韋比續指：「我認為這種情況應該以場上球證的決定為準。我們之前也說過，在綜合考慮各種因素的情況下，我們會堅持這個原則。以正常速度播放，也就是即時重播中，你會發現動作速度並不快，強度也不高。幾年前，我們因為使用慢動作和定格畫面而飽受批評，因為人們說，這不符合現實，比賽不是這麼進行。在慢鏡時，情況會變得更糟，事實也是如此。定格畫面會讓很多情況看起來像是紅牌犯規。是的這可以是紅牌，不過你是否應看看正常速度的播放。」他稱：「我們這樣做已經有一段時間。之前有人批評『不要把慢動作作為分析這類情況的主要方法』，我們覺得這個批評很中肯。我們聽取了意見，也同意他們的觀點。我們會以正常速度播放，然後再稍微放慢速度，仔細觀察接觸點，把這個因素也考慮進去。但如果沒有速度、力量和強度，就不太可能判紅牌。」