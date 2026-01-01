歐聯｜利物浦作客大勝馬賽　拜仁慕尼黑打少個贏波晉級

歐聯聯賽階段已完成前7輪比賽，英超球隊進佔5個的前8席位，當中利物浦作客以3:0大勝馬賽。而德甲的拜仁慕尼黑繼續贏波，在少打一個之下，憑哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，以2:0擊敗比利時的聖基萊斯聯。
在非洲國家盃失利的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），重返利物浦並成為紅軍的正選。作客面對由前白禮頓主帥迪沙比（Roberto de Zerbi）領軍的馬賽，球隊本在23分鐘由伊傑迪基（Hugo Ekitike）領先，不過越位在先，入球無效。紅軍要到補時才由蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）的罰球，巧妙射地波入網，為球隊半場領先1:0。下半場到72分鐘，謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）底線傳中，省中門將的魯利（Geronimo Rulli）入網，令利物浦拉開比數，加上加普（Cody Gakpo）補時再下一城，令利物浦大勝3:0。紅軍贏波之後，以15分在聯賽榜排第4，最後一輪對阿塞拜疆的卡拉巴克。
馬賽對利物浦精華
紐卡素車路士贏波英超5隊入前8
英超球隊在最後一輪前，合共5隊進佔前8的直接晉身16強位置，除了已肯定取得16強的阿仙奴，還有利物浦、熱刺、紐卡素及車路士。當中紐卡素在同日，主場以3:0大勝荷蘭的PSV燕豪芬，尤尼韋沙（Yoane Wissa）在8分鐘為喜鵲打開紀錄，之後安東尼哥頓（Anthony Gordon）及哈維班尼斯（Harvey Barnes）各建一功，為球隊大勝，以13分升上聯賽榜第7。至於車路士主場就相當艱辛，僅憑摩西斯卡些度（Moises Caicedo）下半場的入球，以1:0小勝塞浦路斯的帕福斯。
另外，德甲班霸拜仁成為另一支提早出線16強球隊，在哈利卡尼在52分鐘為球隊先開紀錄，加上3分鐘後他射入12碼，令拜仁領先兩球，雖然金玟哉在63分鐘領第2面黃牌被逐，而卡尼在81分鐘射失12碼，不過拜仁仍能主場以2:0擊敗聖基萊斯聯。拜仁贏波後以18分守在次席，並肯定取得16強的席位。至於西班牙的巴塞隆拿，作客捷克在先落後下，由費明盧比斯（Fermin Lopez）梅開二度反先，最終以4:2擊敗布拉格斯拉維亞。巴塞與車路士及紐卡素等同得13分，僅以1個得失球差不及車路士而排第9。同日的比賽，另一支西甲代表馬德里體育會作客被加拉塔沙雷迫和1:1；德甲的法蘭克凍作客去到阿塞拜疆就以2:3不敵卡拉巴克；畢爾包就作客3:2擊敗意大利的阿特蘭大；祖雲達斯主場2:0擊敗賓菲加。