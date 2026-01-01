歐聯｜利物浦作客大勝馬賽　拜仁慕尼黑打少個贏波晉級

歐聯聯賽階段已完成前7輪比賽，英超球隊進佔5個的前8席位，當中利物浦作客以3:0大勝馬賽。而德甲的拜仁慕尼黑繼續贏波，在少打一個之下，憑哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，以2:0擊敗比利時的聖基萊斯聯。

在非洲國家盃失利的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），重返利物浦並成為紅軍的正選。作客面對由前白禮頓主帥迪沙比（Roberto de Zerbi）領軍的馬賽，球隊本在23分鐘由伊傑迪基（Hugo Ekitike）領先，不過越位在先，入球無效。紅軍要到補時才由蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）的罰球，巧妙射地波入網，為球隊半場領先1:0。下半場到72分鐘，謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）底線傳中，省中門將的魯利（Geronimo Rulli）入網，令利物浦拉開比數，加上加普（Cody Gakpo）補時再下一城，令利物浦大勝3:0。紅軍贏波之後，以15分在聯賽榜排第4，最後一輪對阿塞拜疆的卡拉巴克。