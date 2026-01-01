NBA｜紐約人打吡大炒籃網破紀錄　雷霆輕取公鹿

紐約人在打吡戰以120:66大勝布魯克林籃網，以54分創下球隊史上最大差距比分，中止球隊的4連敗。而常規賽仍然領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客122:102擊敗密爾沃基公鹿。

據報道，賽前11場輸了9場的紐約人，主將的謝倫般臣（Jalen Brunson）上仗不敵達拉斯獨行俠後，與隊友開了一個會，希望提升球員狀態迎戰這場紐約打吡。般臣結果今仗身先士卒，個人首節先取11分，為紐約人第1節領先18分。之後的比賽完全一面倒，餘下3節籃網每節都未能取得20分，第4節更是難堪地只得10分。紐約人在最多拉開59分之下，以120:66大勝，這是紐約人史上最大分差勝仗，之前的紀錄是48分。紐約人今場6人取得雙位數得分，般臣今場就取得20分，後備的沙美特（Landry Shamet）就有18分，包括3分6投6中。籃網今場命中率慘不忍睹，只有29.1%，全場79次起手僅23中，全隊只有2人取得雙位數得分，不過最多只是12分的米高波特（Michael Porter Jr.）。紐約人目前東岸排第3。