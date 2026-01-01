熱門搜尋:
體育
出版：2026-Jan-22 13:14
更新：2026-Jan-22 13:14

NBA｜紐約人打吡大炒籃網破紀錄　雷霆輕取公鹿

紐約人主場大勝籃網。

紐約人在打吡戰以120:66大勝布魯克林籃網，以54分創下球隊史上最大差距比分，中止球隊的4連敗。而常規賽仍然領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客122:102擊敗密爾沃基公鹿。

據報道，賽前11場輸了9場的紐約人，主將的謝倫般臣（Jalen Brunson）上仗不敵達拉斯獨行俠後，與隊友開了一個會，希望提升球員狀態迎戰這場紐約打吡。般臣結果今仗身先士卒，個人首節先取11分，為紐約人第1節領先18分。之後的比賽完全一面倒，餘下3節籃網每節都未能取得20分，第4節更是難堪地只得10分。紐約人在最多拉開59分之下，以120:66大勝，這是紐約人史上最大分差勝仗，之前的紀錄是48分。紐約人今場6人取得雙位數得分，般臣今場就取得20分，後備的沙美特（Landry Shamet）就有18分，包括3分6投6中。籃網今場命中率慘不忍睹，只有29.1%，全場79次起手僅23中，全隊只有2人取得雙位數得分，不過最多只是12分的米高波特（Michael Porter Jr.）。紐約人目前東岸排第3。

紐約人對布魯克林籃網精華

活塞贏鵜鶘續東岸續領先

同日的比賽，東西岸領先球隊都分別贏波。上屆總冠軍的雷霆作客以122:102輕取公鹿，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場取得40分、11次助攻及7個籃板。至於東岸領先的底特律活塞，同樣作客以112:104擊敗新奧爾良鵜鶘。東岸第 2的波士頓塞爾特人主場以119:104贏印第安納溜馬。

另外，克里夫蘭騎士作客94:87贏夏洛特黃蜂；孟菲斯灰熊主場122:124僅負阿特蘭大鷹隊。多倫多速龍作客122:109贏薩克拉門托帝王。

新奧爾良鵜鶘對底特律活塞精華

波士頓塞爾特人對印第安納溜馬精華

夏洛特黃蜂對克里夫蘭騎士精華

孟菲斯灰熊對阿特蘭大鷹隊精華

薩克拉門托帝王對多倫多速龍精華

