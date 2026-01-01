澳網｜祖高域強勢闖第三圈

上屆賽事因為腳傷在四附止步，祖高域曾表示需要在大滿貫比賽的後期保護好身體。面對着世界排名141的馬爾斯泰利，這位38歲名將的壓力不大，首盤先破對手發球局下，以6:3的局數領先。第2盤更是打破對手2個發球局，贏局數6:2。第3局祖高域亦在領先局數4:1下，被馬爾斯泰利全場首次破發，不過祖高域最後還是以局數6:2取得第3盤，直落3盤勝出。祖高域再次打入澳網的第3圈，對手會是荷蘭的雲達辛舒捷（Botic van de Zandschulp）。

對於對手的馬爾斯泰利，祖高域在賽後指：「在幾日前我還是不太清楚他，現在這種情況很常見。在比賽中我一直都很尊重他，也從未低估過他。他的發球和球技都很出色，只是稍為經驗不足。他有潛力在世界排名中走得更遠，我祝他好運。」在祖高域生涯中，從未在大滿貫賽事輸給外圍賽或是喜運落敗的球手，而今場之後他的戰績是37勝0負，而這場是他大滿貫的第399場勝仗。

同日的比賽，意大利的穆斯迪（Lorenzo Musetti）就以盤數3:0擊敗同胞的辛尼高（Lorenzo Sonego）。而女單方面，3個美國球手碧古拉（Jessica Pegula）、艾莉絲莫娃（Amanda Anisimova）及姬絲（Madison Keys）都輕易擊敗對手晉身第3圈。