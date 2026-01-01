皇家馬德里全球收入最高　曼聯跌落第8

會計師德勤的全球足球收入排名，西班牙的皇家馬德里去年錄得11.6億歐元的收入，成為第一。而榜上前20的球會合共賺取124億歐元，創下新紀錄。至於英超的曼聯跌至第8，而利物浦取就成為英格蘭收入最高的球會。
會計師德勤的體育部門，對歐洲豪門的營收進行統計。在排行榜上的前20名球會，合共賺取了124億歐元，創下新紀錄，同時亦在整個統計中，佔全部球會的總收入11%。當中皇馬獲得11.6億歐元的收入，成為當中第1，故之前1年增加11%。而第2是皇馬的西甲宿敵巴塞隆拿，收入9.75億歐元。第3是德甲的拜仁慕尼黑，收入有8.6億歐元，而去季歐聯冠軍的巴黎聖日耳門以8.37億排第4。英超聯最高的是利物浦，收入8.36億歐元，其次是曼城，收入8.29億歐元，跟着亦是英超球會的阿仙奴。而曼聯就排名第8。另外有2支球隊今年新進入前20名，分別是德甲的史特加名葡萄牙的賓菲加，史特加以2.96億歐元進佔第18，而賓菲加以2.83億歐元排19。第20位的韋斯咸亦有2.76億歐元收入。
報告指，商業利潤是球會的主要收入來源，佔球會的43%，不過比賽日的收入也在快速增長，今年增至佔整體的19%。至於直播收入有38%。當中10支參與去年世界冠軍球會盃的球會，他們的直播分紅也比去年增加17%。德勤體育商業集團負責人表示：「球會擁有更大品牌以及市場地位的，有機會擴大其影響力，他們可以在比賽日或非比賽日，都能為球迷提供更多服務，並成為全年365日與球迷保持聯繫的渠道。曼聯可能只在這旅程的起點，因為他們據報開始擴建球場的計劃。」
德勤：曼聯仍可發揮品牌影響力
曼聯在有關報告中，在29年內有10年獲得第1名，不過最近一次已是2017年。紅魔因為失去歐聯資格，去年的直播收入從2.58億歐元下跌至2.06億歐元，而因為比賽減少，比賽日的收入也下跌。德勤方面表示：「如果你回顧10年或15年前，看看曼聯的比賽日收入，你會發現它是行業代表。如果你看看他們創造的商業營收能力，你會發現它是當時為所有球隊制定市場策略的標準。但我認為現在情況已經不同了。不過曼聯的機會仍然存在，他們仍可說是世界最大的球會品牌，因此他們有機會最大限度發揮他們的品牌影響力，而這種影響力只有少數俱樂部才能做到。」