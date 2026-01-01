皇家馬德里全球收入最高　曼聯跌落第8

會計師德勤的全球足球收入排名，西班牙的皇家馬德里去年錄得11.6億歐元的收入，成為第一。而榜上前20的球會合共賺取124億歐元，創下新紀錄。至於英超的曼聯跌至第8，而利物浦取就成為英格蘭收入最高的球會。

會計師德勤的體育部門，對歐洲豪門的營收進行統計。在排行榜上的前20名球會，合共賺取了124億歐元，創下新紀錄，同時亦在整個統計中，佔全部球會的總收入11%。當中皇馬獲得11.6億歐元的收入，成為當中第1，故之前1年增加11%。而第2是皇馬的西甲宿敵巴塞隆拿，收入9.75億歐元。第3是德甲的拜仁慕尼黑，收入有8.6億歐元，而去季歐聯冠軍的巴黎聖日耳門以8.37億排第4。英超聯最高的是利物浦，收入8.36億歐元，其次是曼城，收入8.29億歐元，跟着亦是英超球會的阿仙奴。而曼聯就排名第8。另外有2支球隊今年新進入前20名，分別是德甲的史特加名葡萄牙的賓菲加，史特加以2.96億歐元進佔第18，而賓菲加以2.83億歐元排19。第20位的韋斯咸亦有2.76億歐元收入。