英超｜仙魔「大」戰格 阿仙奴曼聯齊腳硬撼

仙魔對決，激戰可期！紅魔「曼聯」易帥後踢出開季以來最精彩一仗，揚威曼市打吡；周日晚英超作客撼「一哥」阿仙奴，預計又會以煞食的穩守突擊跟對手周旋。兩軍近期人腳漸復完整，陣上兵源調動充足，今場有望上演入球「大」戰。(球賽編號FB2574，1月26日0:30開賽)

紅魔改由卡域克領軍，踢回4人防線表現煥然一新，上輪英超曼市打吡，就算期間3次吃「詐胡」兼曾中柱中楣，仍以2比0擊倒同市宿敵曼城；該仗無論是前場迫搶或是快速反擊效率之強，近年罕見，紅魔下半季目標清晰，力爭英超重返前列，博取來屆歐聯入場券。