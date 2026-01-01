英超｜仙魔「大」戰格 阿仙奴曼聯齊腳硬撼

仙魔對決，激戰可期！紅魔「曼聯」易帥後踢出開季以來最精彩一仗，揚威曼市打吡；周日晚英超作客撼「一哥」阿仙奴，預計又會以煞食的穩守突擊跟對手周旋。兩軍近期人腳漸復完整，陣上兵源調動充足，今場有望上演入球「大」戰。(球賽編號FB2574，1月26日0:30開賽)
紅魔改由卡域克領軍，踢回4人防線表現煥然一新，上輪英超曼市打吡，就算期間3次吃「詐胡」兼曾中柱中楣，仍以2比0擊倒同市宿敵曼城；該仗無論是前場迫搶或是快速反擊效率之強，近年罕見，紅魔下半季目標清晰，力爭英超重返前列，博取來屆歐聯入場券。
球隊新人事下，隊長攻中般奴費南迪斯重演策動進攻的威力，兩位非洲兵翼鋒阿密特迪亞路及麥比奧莫回歸擔正，表現充滿新鮮感；中堅哈利馬古尼及利辛度馬天尼斯，成功箝制對方中鋒艾寧夏蘭特，另一非洲守將馬沙拉奧亦已歸隊。紅魔連回勇的箭頭班捷文施斯高全場坐冷板，大軍前線調動能力大增；今場又會先照辦煮碗，先以快速突擊扯開對手防線，偷襲兵工廠。
廠兵續挑戰四冠王
「英超一哥」阿仙奴終於完成在4項不同賽事連續作客「壯舉」，連同上仗歐聯3比1輕取「意甲一哥」國際米蘭，該4戰取得3勝1和；本輪前在英超坐擁7分優勢，繼續向季內四冠王進發，氣勢甚盛。
球隊上仗歐聯大幅度輪換下，讓中後場兩大主力加比爾馬加希斯及迪格蘭賴斯，先列後備；前鋒加比爾捷西斯及約基利斯包辦贏波3球，夏維斯又可隨時候命，入球板斧多不勝數，今場有力連珠炮發。兵工廠季內11戰英超主場取得9勝2和入26球佳績，而且連續4季在酋長球場輕鬆擊敗紅魔，其中3次入3球，但只得1次保持不失；不過紅魔士氣及狀態在勇境，未可輕視，今場可先博兩隊對攻開入球騷。