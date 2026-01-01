英超｜利物浦南下拔茅「大」舉出擊

沙拿回歸，紅軍撲「茅」！「紅軍」利物浦剛戰歐聯獲「法老」穆罕默德沙拿回歸擔正，即大勝而回，一掃英超連場失分的悶氣；周六晚南下鬥踢法入得失得的般尼茅夫，預料會是一場鬥攻的入球大戰。(球賽編號FB2576，1月24日23:00開賽)
聯賽4連和後，紅軍已被英超三甲球隊最少拋離7分；可幸周中歐聯作客法甲馬賽，賽前獲得從非國盃回歸的射手沙拿復出擔正，配合域斯、蘇保斯拉爾支援箭頭艾基迪基，最終大勝3比0。荷蘭前鋒加普後備出場「埋齋」結束多場入球荒，球隊鋒力可恃。
史諾賽後大讚沙拿離隊出戰非國盃逾一個月後，回來作一天操練便能踢足全場並神采飛揚。球隊計近5場聯賽作客2勝3和，其中4場起碼入2球，今夜不難重演季初首循環主場勝4比2的入球騷。
對手「般茅」自季前起不斷被大會挖角，影響成績尤其守力，一直徘徊中下游但未真正受到護級壓力；本月球會積極增兵作強力回應，其中從費倫斯華路士簽入年輕的匈牙利國腳防中阿歷士杜夫，此子今場可望作地標戰外，更準備以3,000萬鎊(約3.1億港元)購入巴甲華斯高的19歲射手拉恩域陀，填補安東尼施美安的空缺，大大有助提升球隊近13場聯賽只得1勝的低迷士氣。
這支南軍目前滿營傷兵，但上仗作客仍能僅被白禮頓逼和1比1；計連續兩場主場聯賽更先以2比3不敵「一哥」阿仙奴，再以3比2氣走另一Big Six熱刺，主場未有恐強症，跟法大開大合。季初從法乙加盟的高洛比潛藏不俗，季內英超已入7球，紅軍不可不防，今場先取入球「大」盤。相關連結：香港賽馬會網頁 - 足球資訊 - 賽前分析