英超｜利物浦南下拔茅「大」舉出擊

沙拿回歸，紅軍撲「茅」！「紅軍」利物浦剛戰歐聯獲「法老」穆罕默德沙拿回歸擔正，即大勝而回，一掃英超連場失分的悶氣；周六晚南下鬥踢法入得失得的般尼茅夫，預料會是一場鬥攻的入球大戰。(球賽編號FB2576，1月24日23:00開賽)

聯賽4連和後，紅軍已被英超三甲球隊最少拋離7分；可幸周中歐聯作客法甲馬賽，賽前獲得從非國盃回歸的射手沙拿復出擔正，配合域斯、蘇保斯拉爾支援箭頭艾基迪基，最終大勝3比0。荷蘭前鋒加普後備出場「埋齋」結束多場入球荒，球隊鋒力可恃。