西甲｜西甲前列激戰 銀河艦隊襲黃潛

西甲二三之爭。聯賽榜第3位的維拉利爾，周六深夜主場迎戰次席的皇家馬德里。「黃潛」維拉利爾雖然接連在聯賽及歐聯敗陣，但其在聯賽主場的戰績相當硬淨；「銀河艦隊」剛在歐聯大捷，但球會內部軍心混亂問題仍未完全解決，要作客贏波難度不小，今場寧撐主隊起碼不敗。(球賽編號FB2624，1月25日04:00開賽)

「黃潛」剛戰歐聯1比2不敵阿積士，今屆歐聯大聯賽7戰只得1分，肯定無緣出線，出戰歐聯戰意早已是疑問，隨時今場才是真正目標。包括主力前鋒謝拉特摩蘭奴(Gerard Moreno)、中場達莊保查蘭(Tajon Buchanan)與中場發電機柏利祖(Parejo)，對阿積士僅以後備登場，今場有望回歸正選；其中謝拉特摩蘭奴對戰皇馬特別醒神，自2014/15球季起，個人已錄得6入球5助攻，今場是主隊搶分重心。