西甲｜西甲前列激戰 銀河艦隊襲黃潛

西甲二三之爭。聯賽榜第3位的維拉利爾，周六深夜主場迎戰次席的皇家馬德里。「黃潛」維拉利爾雖然接連在聯賽及歐聯敗陣，但其在聯賽主場的戰績相當硬淨；「銀河艦隊」剛在歐聯大捷，但球會內部軍心混亂問題仍未完全解決，要作客贏波難度不小，今場寧撐主隊起碼不敗。(球賽編號FB2624，1月25日04:00開賽)
「黃潛」剛戰歐聯1比2不敵阿積士，今屆歐聯大聯賽7戰只得1分，肯定無緣出線，出戰歐聯戰意早已是疑問，隨時今場才是真正目標。包括主力前鋒謝拉特摩蘭奴(Gerard Moreno)、中場達莊保查蘭(Tajon Buchanan)與中場發電機柏利祖(Parejo)，對阿積士僅以後備登場，今場有望回歸正選；其中謝拉特摩蘭奴對戰皇馬特別醒神，自2014/15球季起，個人已錄得6入球5助攻，今場是主隊搶分重心。
不敵阿積士後，維拉利爾主帥馬些連奴(Marcelino)提到對皇馬之戰看法：「這是完全不同(跟鬥阿積士相比)，我們必須保持心態強壯，之後會找回門前的把握力。」值得一提，維拉利爾聯賽主場威力突出，近5場聯賽主場4勝1負，僅曾不敵巴塞隆拿，今場確實有機會搶分。
雲尼斯奧斯回勇
另邊廂的皇馬，剛在歐聯以6比1大炒摩納哥，前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)交出1入球2助攻；但此子上仗西甲被主隊球迷大喝倒采，與球迷關係一般；加上此子下季約滿，目前仍未續新約，雖然他堅稱對續約有信心，但一向愛「扭計」，下半季能否專心作賽會成焦點。
「銀河艦隊」在艾比路亞(Arbeloa)接掌帥印後，3戰2勝1負，表面開始向好；但主力防中曹亞文尼(Tchouameni)今場停賽，影響不小，雖說皇馬聯賽累計4連勝，追至只落後「一哥」巴塞1分，但今場遇硬淨對手只是可勝不穩。
另邊廂，巴塞隆拿上輪西甲不敵皇家蘇斯達後，周中歐聯反彈以4比2打敗布拉格斯拉維亞，狀態仍佳；今場強陣主場出戰包尾大幡奧維多，大捷可期。(球賽編號FB2630，1月25日23:15開賽)