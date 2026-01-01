NBA｜速龍神箭 求射低拓荒者

NBA明晨免費電視台直播由拓荒者主場對速龍，客隊正經歷連續5場作客之旅，在前鋒雙星恩格林(Ingram)與史葛迪班尼斯(Scottie Barnes)手風大順下，力爭3連勝。不過，拓荒者非善男信女，今季打起了以色列小前鋒艾維查(Avdija)，近期打出3連勝；但隱憂是拓荒者戰畢熱火後，「背靠背」出戰速龍，將會對眾將體能帶來一大考驗。（VIiuTV 99台1月24日11:00直播)

速龍上仗作客以122比109大勝帝王，目前以27勝19負排東岸第4，落後東岸「一哥」活塞7場勝差；但表現與排名已贏盡外界讚賞。球隊近期受傷兵問題困擾，但好消息是前鋒RJ巴列特(RJ Barrett)對拓荒者之戰，或可趕及傷癒復出，增強人腳調動。