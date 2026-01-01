NBA｜速龍神箭 求射低拓荒者

NBA明晨免費電視台直播由拓荒者主場對速龍，客隊正經歷連續5場作客之旅，在前鋒雙星恩格林(Ingram)與史葛迪班尼斯(Scottie Barnes)手風大順下，力爭3連勝。不過，拓荒者非善男信女，今季打起了以色列小前鋒艾維查(Avdija)，近期打出3連勝；但隱憂是拓荒者戰畢熱火後，「背靠背」出戰速龍，將會對眾將體能帶來一大考驗。（VIiuTV 99台1月24日11:00直播)
速龍上仗作客以122比109大勝帝王，目前以27勝19負排東岸第4，落後東岸「一哥」活塞7場勝差；但表現與排名已贏盡外界讚賞。球隊近期受傷兵問題困擾，但好消息是前鋒RJ巴列特(RJ Barrett)對拓荒者之戰，或可趕及傷癒復出，增強人腳調動。
再者，速龍近期一對前鋒雙星發揮極佳，帶動全隊有超高投射命中率；繼日前對勇士做出59%投射命中率加62%三分球命中率後，速龍上仗維持兩項數據在46%與39%。小前鋒史葛迪班尼斯該仗交出23分8籃板及7助攻的全面表現，已是連續5場攻入22分或以上，狀態大勇；而大前鋒恩格林同場攻入23分，是今季速龍異軍突起的重要一員。
對手拓荒者自招牌球星列拿特(Lillard)2023年離隊後，進入重建階段；即使此子去年夏天回巢，至今卻一直養傷。然而令人驚喜是前年由巫師加盟的以色列小前鋒艾維查，今季有突破性演出；由上季平均16.9分7.3籃板3.9助攻，到今季一躍交出26.1分7.1籃板及6.9助攻，帶領拓荒者目前取得22勝22負的50%勝率佳績，暫時是連續4季輸多過贏之後首次「合格」。
拓荒者近期正值3連勝，主場迎戰熱火後，便再在地頭撼速龍，兩支近況出色球隊對決，肯定精彩。