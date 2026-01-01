熱門搜尋:
體育
出版：2026-Jan-25 00:50
更新：2026-Jan-24 23:53

中國U23亞洲盃決賽4球慘負日本摘亞 李昊不失球之旅告終

中國U23亞洲盃決賽不敵日本摘亞 李昊不失球之旅告終

中國U23亞洲盃決賽不敵日本摘亞 李昊不失球之旅告終

沙特阿拉伯城市吉達上演U23亞洲盃決賽，首次晉身決賽的中國隊以0︰4不敵日本，取得亞軍。

中國男足今次在分組賽贏過澳洲、八強及四強淘汰烏茲別克和越南，自2004年亞洲盃決賽後首次闖入各級別國家隊決賽。

中國隊繼續以決賽前零失球的李昊把關，排出以防守為先的陣式，前線由王鈺棟及向餘望擔正，收起有傳身體不適缺席昨日操練的拜合拉木。

大關友翔小倉幸成上半場各入一球

日本在2016及2024年兩奪U23亞洲盃，今次為第3度殺入決賽，佐藤龍之介及大關友翔兩名好波之人繼續擔正，前鋒由有尼日利亞血統的白賴仁世雄（Uche Brian Seo Nwadike）開路。日本戰至12分鐘由古谷柊介右路落底傳中，大關友翔禁區內起腳省中「中國雲迪積克」彭嘯，成為今屆U23首個射破李昊的人。

日本在20分鐘由小倉幸成在中國禁區頂截得來球，快射成2︰0，亦是上半場的比數。

中國首次晉身U23亞洲盃決賽。（新華社） 中國於U23亞洲盃決賽與日本爭冠。（新華社） 不少中國球迷到沙特阿拉伯支持國足。（新華社） 中國首次晉身U23亞洲盃決賽。（新華社）
中國在U23亞洲盃決賽不敵日本。（新華社） 中國在U23亞洲盃決賽不敵日本。（新華社） 中國在U23亞洲盃決賽不敵日本。（新華社） 中國在U23亞洲盃決賽不敵日本。（新華社） 中國在U23亞洲盃決賽不敵日本。（新華社） 中國在U23亞洲盃決賽不敵日本。（新華社） 中國在U23亞洲盃決賽不敵日本。（新華社）中國在U23亞洲盃決賽不敵日本，中國主力王鈺棟表現一般。（新華社）

中國下半場更積極進攻，令日本有不少空位打反擊，54分鐘佐藤龍之介推大半場後造就大關友翔但後者射門欠角度不入。不過57分鐘日本右路傳中令劉浩帆犯手球，日本由佐藤龍之介操刀射入12碼成3︰0。中國隊62分鐘連接3個球員，而日本由嶋本悠大入替大關友翔。

日本第3度封王

中國隊在67分鐘把皮球射入網，但越位在先被推翻。最終日本在小倉幸成梅開二度下以4︰0取勝，3度打入決賽都取得冠軍，而中國隊摘亞為隊史於U23亞洲盃最佳戰績。

