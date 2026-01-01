中國U23亞洲盃決賽4球慘負日本摘亞 李昊不失球之旅告終

沙特阿拉伯城市吉達上演U23亞洲盃決賽，首次晉身決賽的中國隊以0︰4不敵日本，取得亞軍。

中國男足今次在分組賽贏過澳洲、八強及四強淘汰烏茲別克和越南，自2004年亞洲盃決賽後首次闖入各級別國家隊決賽。

中國隊繼續以決賽前零失球的李昊把關，排出以防守為先的陣式，前線由王鈺棟及向餘望擔正，收起有傳身體不適缺席昨日操練的拜合拉木。

大關友翔小倉幸成上半場各入一球

日本在2016及2024年兩奪U23亞洲盃，今次為第3度殺入決賽，佐藤龍之介及大關友翔兩名好波之人繼續擔正，前鋒由有尼日利亞血統的白賴仁世雄（Uche Brian Seo Nwadike）開路。日本戰至12分鐘由古谷柊介右路落底傳中，大關友翔禁區內起腳省中「中國雲迪積克」彭嘯，成為今屆U23首個射破李昊的人。