Alex Honnold周六徒手攀登101 Netflix全球直播

台北101董事長賈永婕昨日在個人專頁坦承，自己陷入無法控制的狀態，似乎因為美國「極限攀岩之神」Alex Honnold將於周六（1月24日）上午9點徒手攀登台北101，令她壓力大到不停進食。

賈永婕發文表示：「怎麼辦，我陷入一個無法控制的狀態，一直吃、一直吃、一直吃！要怎麼停啊？」貼文附上她先前為宣傳活動，親自繫著鋼索爬上101最頂端、觸摸避雷針時拍攝的照片。

當網友留言「焦慮了！加油」時，賈永婕回覆「不要說出來」，間接證實自己確實處於緊張焦慮的狀態。面對其他網友安撫，賈永婕也坦言「好難熬」，承認現在心情非常緊張。