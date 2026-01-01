西甲｜增兵添戰力 基羅納振翅高「菲」

達史特根

踏入2026年西甲其中一支狀態最佳球隊基羅納，今晚聯賽主場迎下游基達菲。基羅納近期一口氣簽入3位具級數新兵，包括來自巴塞隆拿的門神達史特根(ter Stegen)，戰力急升，要在地頭贏波機會樂觀。(球賽編號FB2625，1月27日04:00開賽) 基羅納自去年12月中起戰績冒升，先作客2比1打敗皇家蘇斯達，之後聖誕前雖曾不敵馬德里體育會；但踏入新一年起，接連打敗馬略卡、奧沙辛拿與今季表現突出的愛斯賓奴，以20戰24分回升西甲中游。主帥米高(Michel)仍然踏實，近日受訪強調今季目標是取得42分，達基本護級指標。

基羅納射手華拉特(Vanat)上仗憑兩記極刑，助球隊作客2比0打敗愛斯賓奴，個人近3場聯賽入4球，是球隊戰績反彈原因。球隊近期積極進取，趁本月轉會窗重開積極增兵，包括從切爾達簽入中場法蘭貝坦(Fran Beltran)、前線向同一班主集團的曼城借用阿根廷前鋒「小魔鬼」哥迪奧艾茲華利(Claudio Echeverri)；然後更向巴塞隆拿借用德國國腳門神達史特根。達史特根除了把關技術了得，亦具後場領導能力；而「小魔鬼」能被曼城睇中購入，應非池中物；如今基羅納添兵戰力增，今夜有力再添3分「助興」。