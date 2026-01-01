英超｜護級變陣開竅 列斯聯作客無懼拖肥

自去年年尾轉踢三後衛陣式，列斯聯戰績直線向上，誓要對抗「升降機」魔咒；今晚深夜鬥主場威力不強的「拖肥」愛華頓，列斯聯有力坐和望贏，再增護級本錢。(球賽編號FB2634，1月27日04:00開賽) 英超上季降班三隊，包尾起修咸頓、李斯特城及葉士域治，全部本季重返英冠角逐；今季英超，升班馬新特蘭成功彈起更躋身中上游，只是列斯聯及般尼仍長居榜下游。

其中季前一直受下台壓力的列斯聯功勳主帥法基，自去年11月尾起變陣主踢「3-5-2」陣式後，列斯聯開竅愈戰愈勇，連同上仗主場1比0零封富咸後，近9戰英超錄得3勝5和1負；只曾在前仗作客3比4不敵紐卡素，目前排尾五但領先降班區尾三的韋斯咸多達8分，護級漸露曙光。

球隊中前場壓逼力強，美國國腳班頓艾朗臣(Brenden Aaronson)瞻前顧後，助攻力強；中場工兵田中碧出場有神來之筆、自由身加盟的前鋒卡維特利雲(Calvert-Lewin)及盧卡斯尼美查(Lukas Nmecha)腳風頗順。球隊作客成績雖不及主場，但近4場聯賽作客3和1負；只是上仗補時至12分鐘再度失守，3比4敗走主場特勁的紐卡素，今場無懼中游分子愛華頓。

基亞利殊受傷損攻力 拖肥上仗聯賽作客1比0打敗前列分子阿士東維拉，終止2場聯賽不勝走勢，但付出沉重代價；借用加盟後成為隊內助攻王的翼鋒基亞利殊(Grealish)，賽後證實腳部骨折要休息最少兩個月，對原本攻力已不強的球隊，鋒力勢再打折扣。