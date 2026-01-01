英超｜曼聯反勝阿仙奴升第4　卡域克：不會得意忘形

英超的曼聯在卡域克（Michael Carrick）領軍下，保持不敗戰績，繼之前一周擊敗曼城之後，再以3:2反勝榜首的阿仙奴，升上聯賽第4，距離兵工廠相差12分。賽後卡域克表示，球隊不會得意忘形，因為每場都會越來越重要。 由卡域克執掌後先要面對2場的硬仗，紅魔先是主場擊敗同市宿敵的曼城，之後周日（25日）作客酋長球場對阿仙奴。賽前聯賽只輸2場的阿仙奴29分鐘先由利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）的腳尾改變方向入網，令曼聯先落後。不過麥比奧莫（Bryan Mbeumo）在37分鐘把握兵工廠後防的失誤，半場追平1:1。

換邊後僅5分鐘，多古（Patrick Dorgu）與般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）中場的合作，多古禁區頂妙射，為曼聯反超前。雖然兵工廠在84分鐘籍一次的角球攻入，由米基爾馬連奴（Mikel Merino）門前扳平。但是馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）在3分鐘後再一記禁區頂的妙射，為曼聯再度領先3:2。紅魔最終維持勝果，在卡域克再度執掌後取得2連勝。 卡域克：最重要保持進步 卡域克在賽後表示：「我不會得意忘形，我們仍有一些大戰，更重要的比賽在後頭。因為每一場比賽之後都有更重要的一場。所以我們不能得意忘形，我們未來最重要的東西，是保持着進步。當然在接連取得這些（贏曼城及阿仙奴）之後，會有很多的感觸，很多的力量和自信。不過要保持謙虛，要明白我們如何取得這些戰績。這是向前的重要一環。」

目前卡域克的合約只到季尾，對於會否想「坐正」他表示：「之後會發生甚麼？我不打算每個星期都去回應，我是享受這工作，我會繼續盡自己所能。我知道從我們的角度來看，現在最重要的是專注於下一場比賽。我們在一起還不到兩星期，所以現在最重要的是繼續培養良好的習慣和作息。小伙子們在這方面做得非常出色。但我認為我們不能看得太遠，反正我們也不會那樣做，所以我們會根據目前的成績來決定最終的排名。我知道這聽起來很顯而易見，但想得太遠可能會適得其反。我們一直都是一場一場地打，一周一周地來，以後也會繼續這樣做。但我們必須順勢而為，必須利用好心情、能量和信心。但我們的目標很明確。現在一切都擺在我們面前，這是一個好的開始，但我們必須繼續努力。」

維拉20年多首次作客贏紐卡素 曼聯目前以38分升上聯賽第4位，距離第3的阿士東維拉及第2的曼城都有8分距離，而與阿仙奴相差12分，與第5的車路士只差1分，下周曼聯會主場對富咸。而同日的聯賽阿士東維拉以2:0作客擊敗紐卡素，是自2005年4月以來首次作客在聖占士公園贏波。而車路士在多打一個之下，以3:1贏水晶宮，護級的諾定咸森林作客2:0擊敗賓福特。

