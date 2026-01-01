NBA｜公牛為路斯舉行球衣榮休

芝加哥公牛在上周末（24日）對波士頓塞爾特人的比賽後，為戴歷路斯（Derrick Rose）舉行了球衣的榮休儀式，而他的多位舊隊友都到場祝賀，並讓他的1號球衣成為公牛第5件榮休的號碼。

路斯出生芝加哥，在2008年獲公牛作為狀元選入球隊，效力公牛8個賽季。雖然沒有為公牛隊贏得過總冠軍，不過首個賽季就成為了當季的最佳年輕球員，以及3度入選明星賽。在2011年成為NBA最年輕的最有價值球員。可是這位狀元生涯飽受傷患，最後也因傷而在2025年賽季後退役。公牛隊在去年已為路斯送上祝福，並在上周末才舉行球衣的榮休，球會指是要為這位芝加哥球星籌備這場盛會。