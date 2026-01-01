F1｜阿爾派車隊證實　前紅牛總監漢拿有意參與收購

52歲的漢拿在去年夏天被紅牛車隊解約。阿爾派在車隊聲明中表示，漢拿作為投資集團的其中一員，向他們探討對車隊進行投資。車隊又表示，他們的少數股東Otro Capital在探求出售他們的24%的股份已是「公開的秘密」，Otro Capital在2023年以2億歐元購入相關股份。阿爾派指：「隨著F1的持續快速發展，車隊的估值不斷攀升，不出所料，這吸引了眾多有意向的投資者進入這項運動。」車隊又指，有關的洽商是與Otro Capital及雷諾集團進行，而非車隊的老闆。

在Otro Capital收購時，阿爾派估值7.06億英鎊，而《福布斯》在去年估計阿爾派的估值已達24.5億美元，在10支車隊排行第，而第1的法拉利估值65億美元，平治亦估值60億美元。漢拿過去為紅牛贏得8次車手總冠軍及6次車隊總冠軍。有指他私下向幾位F1高層人士表示，如果回歸，他希望完全掌控一支車隊，擔任比車隊總監級別更高的職位，並持有大量股份。不過如果他要成為大股東，就需要向雷諾收購更多。漢拿被指對一名女員工性騷擾及脅迫行為，而車隊成績也下滑，故高層認為在他掌舵下無法扭轉頹勢，而將他解僱。漢拿雖然否認指控，而紅牛內部的調查也駁回指控。阿爾派去年在車隊排名僅得22分墊底，阿爾派今年繼續由加斯利（Pierre Gasly）及高拉賓圖（Franco Colapinto）出戰，而去年賽季的積分都只由加斯利取得。