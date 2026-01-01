熱門搜尋:
體育
出版：2026-Jan-26 13:44
更新：2026-Jan-26 13:44

NBA｜比賽延期勇士大勝木狼　雷霆主場不敵速龍輸第10場

AP26025852899237

史堤芬居里個人取得26分，協助勇士以111:85大勝木狼。(美聯社)

因為明尼亞波利斯市又發生美國移民和海關執法局（ICE）人員，槍殺示威者的事件。明尼蘇達木狼對金州勇士的比賽，由原定的上周末（24日）延期至周日（25日）舉行。勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）獨取26分之下，以111:85輕取木狼。至於衞冕的奧克拉荷馬城雷霆，主場以101:103不敵多倫多速龍，錄今季第10場敗仗。

在明尼亞波利斯的比賽，賽前就為死者的普雷蒂（Alex Pretti）進行默哀，包括NBA球員協會以及明尼蘇達州各支職業體育隊伍，包括NBA的木狼、WNBA明尼蘇達山貓、美職聯的明尼蘇達聯、棒球的明尼蘇達雙城、美式足球的明尼蘇達維京人及冰上曲棍球的明尼蘇達荒野在內的球隊，發公開信要求在槍擊案後換回和平。而在這場的延期賽事，勇士全場就只落後過2分，最終輕鬆以111:85擊敗木狼，令木狼錄得5連敗。勇士目前以26勝21負在西岸排第8，而木狼就27勝19負跌至第7。

勇士今場6人交出雙位數得分，當中居里取得全隊最高的26分以及7次助攻，不過他今場的3分僅10投3中。艾華士（Anthony Edwards）全場最多的32分及11個籃板，而迪雲辛素（Donte DiVincenzo）亦有22分，不過木狼全隊命中率僅38%，令木狼主場只能再吞敗仗。

馬刺主場不敵鵜鶘

同日的比賽，雷霆終於輸第10場。在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻入24分，個人連續117場取得超過20分，也是史上第2長的走勢。不過雷霆仍以101:103不敵速龍。至於聖安東尼奧馬刺主場對新奧爾良鵜鶘在最多落後20分之下，仍要輸95:104。而其他比賽，東岸榜首的底特律活塞主場139:116贏薩克拉門托帝王，邁亞密熱火作客111:102擊敗鳳凰城太陽，洛杉磯快艇就主場126:89大炒布魯克林籃網。至於有2場比賽因為大雪而延期，分別是密爾沃基公鹿對達拉斯獨行俠以及孟菲斯灰熊對丹佛金塊。

