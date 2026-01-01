NBA｜比賽延期勇士大勝木狼　雷霆主場不敵速龍輸第10場

因為明尼亞波利斯市又發生美國移民和海關執法局（ICE）人員，槍殺示威者的事件。明尼蘇達木狼對金州勇士的比賽，由原定的上周末（24日）延期至周日（25日）舉行。勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）獨取26分之下，以111:85輕取木狼。至於衞冕的奧克拉荷馬城雷霆，主場以101:103不敵多倫多速龍，錄今季第10場敗仗。

在明尼亞波利斯的比賽，賽前就為死者的普雷蒂（Alex Pretti）進行默哀，包括NBA球員協會以及明尼蘇達州各支職業體育隊伍，包括NBA的木狼、WNBA明尼蘇達山貓、美職聯的明尼蘇達聯、棒球的明尼蘇達雙城、美式足球的明尼蘇達維京人及冰上曲棍球的明尼蘇達荒野在內的球隊，發公開信要求在槍擊案後換回和平。而在這場的延期賽事，勇士全場就只落後過2分，最終輕鬆以111:85擊敗木狼，令木狼錄得5連敗。勇士目前以26勝21負在西岸排第8，而木狼就27勝19負跌至第7。