澳網｜女單上屆冠軍姬絲遭淘汰　港將朱鍇泓青年組入16強

澳洲網球公開賽進入到第2個星期的比賽，當中上屆女單冠軍的美國球手姬絲（Madison Keys）以盤數0:2不敵同胞的碧古拉（Jessica Pegula）而未能衞冕。至於在青年組男單，香港球手的朱鍇泓成功晉級16強。
上屆決賽擊敗了莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）成為冠軍，姬絲在之前的3場比賽都不失一盤晉級，然而在第4圈面對同為美國球手的碧古拉，首盤碧古拉先破發球局，一度領先局數3:0。雖然第7局姬絲亦打破對手發球局，追至落後3:4。但之後碧古拉再之成功破發，令這位第6種子先贏一盤6:3。第2盤的比賽，姬絲同樣在2度被破發之下，輸局數4:6，這位衞冕的第9號種子球手，以直落2盤被淘汰。而碧古拉八強會對另一位美國球手的艾莉絲莫娃（Amanda Anisimova），艾莉絲莫娃在今日的另一場比賽，以盤數2:0贏中國球手王欣瑜。
祖高域直接打入16強
至於同日的比賽，香港球手的朱鍇泓在青年組男單的第2圈，以盤數2:0擊敗外卡參賽的澳洲球手Cooper Kose。17歲的朱鍇泓在早前的全運會，有份協助香港隊獲得青年組的男子團體銅牌。而其他的比賽，男單5號種子的穆斯迪（Lorenzo Musetti）以盤數3:0擊敗美國的費斯（Taylor Fritz）晉級。而女單的拉芭堅娜（Elena Rybakina）就以盤數2:0淘汰比利時的梅頓絲（Elise Mertens）。而祖高域（）就因為對手受傷，而直接晉級。
在之前一個賽日，女單世界第一的莎巴蘭卡就以盤數2:0擊敗加拿大的莫寶高（Victoria Mboko），當中第2盤在決勝局以細分7:1勝出，令她以連續20次決勝局勝利打破由祖高域保持的大滿貫公開賽時代決勝局連勝紀錄。而外圍賽晉級的美國球手恩捷莉絲（Maddison Inglis）今日會對施維雅迪（Iga Swiatek），而仙拿（Jannik Sinner）亦會在另一場的第4圈遇上同胞達迪利（Luciano Darderi）。