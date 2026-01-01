澳網｜女單上屆冠軍姬絲遭淘汰　港將朱鍇泓青年組入16強

澳洲網球公開賽進入到第2個星期的比賽，當中上屆女單冠軍的美國球手姬絲（Madison Keys）以盤數0:2不敵同胞的碧古拉（Jessica Pegula）而未能衞冕。至於在青年組男單，香港球手的朱鍇泓成功晉級16強。

上屆決賽擊敗了莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）成為冠軍，姬絲在之前的3場比賽都不失一盤晉級，然而在第4圈面對同為美國球手的碧古拉，首盤碧古拉先破發球局，一度領先局數3:0。雖然第7局姬絲亦打破對手發球局，追至落後3:4。但之後碧古拉再之成功破發，令這位第6種子先贏一盤6:3。第2盤的比賽，姬絲同樣在2度被破發之下，輸局數4:6，這位衞冕的第9號種子球手，以直落2盤被淘汰。而碧古拉八強會對另一位美國球手的艾莉絲莫娃（Amanda Anisimova），艾莉絲莫娃在今日的另一場比賽，以盤數2:0贏中國球手王欣瑜。