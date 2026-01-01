冰球｜香港隊首戰U20世錦賽 4勝1負摘亞軍

熱門搜尋:
體育
出版：2026-Jan-26 17:41
更新：2026-Jan-26 17:41

中國香港U20冰球隊，首次參加U20世界錦標賽（IIIB級）即有驚喜表現，以4勝1負的成績，取得亞軍，為之後在香港舉行的3個世錦賽，振奮士氣。

今次U20世錦賽（IIIB級）於1月18至24日在吉爾吉斯舉行，賽事採單循環賽制，雖然香港隊首仗以1：4不敵東道主，但之後接連以12：1大破伊朗、5：3力挫墨西哥、8：1輕取南非，最後一仗以5：2擊敗盧森堡，以4勝1負得12分的成績，獲得亞軍；冠軍則是5戰全勝的吉爾吉斯，該隊也獲升班資格，明年將在IIIA級別作賽。

U20冰球世界錦標賽（IIIB級），香港隊首戰以1︰4負東道主吉爾吉斯 U20冰球世界錦標賽（IIIB級），香港隊以5︰2擊敗盧森堡 U20冰球世界錦標賽（IIIB級），香港隊以5︰3勝墨西哥 U20冰球世界錦標賽（IIIB級），香港隊以8︰1擊敗南非 中國香港U20冰球隊，首次參加U20世界錦標賽（IIIB級）即有驚喜表現，取得4勝1負的成績 U20冰球世界錦標賽（IIIB級），香港隊12︰1大勝伊朗 U20冰球世錦賽(IIIB級)，香港隊首派隊參賽即奪亞軍 U20世錦賽（IIIB級）於1月18至24日在吉爾吉斯舉行，香港隊取得亞軍佳績。

教練盼球迷支持港隊3月戰世錦賽

香港男女子冰球隊主教練Mike Beharrell表示：「我們很榮幸能在這賽事獲得銀牌，儘管未能摘金實在有點遺憾。吉爾吉斯擁主場之利，不用長途跋涉，獲得主場球迷支持、可以密集訓練及擁有完備的設施，讓他們在首戰便稍佔上風。」他又提到3月起在香港舉行的世錦賽，「今次我們不少U18球員都有好表現；我期待香港球迷在今年3月2至8日舉行世錦賽，全力支持我們」。

港隊過往曾派隊參加成年賽、U18的賽事，今次則是首次派隊參加U20世錦賽，中國香港冰球總會主席陳恩永表示：「今次是港隊首次參加U20組別世錦賽，第一場比賽，便立即碰上東道主吉爾吉斯斯坦，球隊礙於未能適應當地嚴寒溫度，影響表現，但之後開始適應當地氣候，重回正軌，順利勝出餘下賽事並奪得亞軍。是次比賽陣中不乏曾經於去年初參與亞冬運的主力，例如隊長麥顯齊，另外有部份球員亦會入選參加於3月在香港舉辦的U18世錦賽；希望屆時我們能藉主場之利，發揮最高水平，為香港取得佳績。」

中國香港冰球總會主辦之2026世界冰球錦標賽賽程

男子U18 IIIA級別

2026年3月2至8日

參賽隊伍︰中國香港、保加利亞、土耳其、以色列、新西蘭、烏茲別克

女子IIB級別

2026年3月30至4月5日

參賽隊伍︰中國香港、墨西哥、新西蘭、烏克蘭、比利時、立陶宛

男子IIIB級別

2026年4月13至19日

參賽隊伍︰中國香港、盧森堡、朝鮮、蒙古、菲律賓、烏茲別克

