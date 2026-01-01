意盃｜爭上8強尾班車 紫百合「大」戰科木

意盃周二晚上演最後一場16強賽，由愈戰愈勇的科木，作客鬥近況稍好、仍在護級漩渦掙扎的「紫百合」費倫天拿，勝方將在8強硬撼上屆意甲盟主拿玻里。雙方在盃賽出戰壓力不大，有望一如上次交手鬥攻演入球騷。(球賽編號FB2768，1月28日04:00開賽)
近4屆在意甲上半版完成的紫百合，今季上半季出現災難級的成績，雖然在歐協聯仍能躋身下月的淘汰圈附加賽，爭入16強；但意甲表現一敗塗地，長居包尾至今年年初才有轉機，頭4戰2勝2和後，剛戰主場又以1比2不敵卡利亞里，暫時升上尾三，繼續打護級戰。
費倫新兵爭表現
球隊救亡，本月在轉會市場動作多多，放走老將前鋒迪斯高予德乙史浩克04外；並向各地借入多位中前場好手加盟，包括從熱刺借得以色列翼鋒國腳所羅門及列斯聯的英格蘭進攻好手積夏里遜，加強攻力。紫百合以上屆聯賽前八名身分，直入今屆意盃16強，一眾新兵有望在盃賽出場一顯身手，今場在壓力不大下，或會跟對手鬥攻。
科木在球會史上未贏過重要獎盃，但這支上屆重返甲組即躋身中游的神奇球隊，今屆愈戰愈勇，近2場意甲更先後以3比0及6比0打敗拉素及拖連奴，企穩前列位置之餘，聯賽得失球差暫時+21球，僅不及榜首國際米蘭，猶勝一眾老牌勁旅，攻守俱備。
科木態勇有力大手交易
球隊上圈意盃以3比0打敗薩斯索羅再過一關，當時新星攻中尼高柏斯未有被派上陣；但對上兩圈共入3球、剛戰聯賽又梅開二度的希臘籍首席射手杜域加斯，今場會再度掛帥。科木首循環聯賽戰至補時入波，作客2比1絕殺紫百合，如今狀態更勇，今夜盃賽看來又會是一場多交收的大戰。
