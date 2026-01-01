意盃｜爭上8強尾班車 紫百合「大」戰科木

意盃周二晚上演最後一場16強賽，由愈戰愈勇的科木，作客鬥近況稍好、仍在護級漩渦掙扎的「紫百合」費倫天拿，勝方將在8強硬撼上屆意甲盟主拿玻里。雙方在盃賽出戰壓力不大，有望一如上次交手鬥攻演入球騷。(球賽編號FB2768，1月28日04:00開賽)

近4屆在意甲上半版完成的紫百合，今季上半季出現災難級的成績，雖然在歐協聯仍能躋身下月的淘汰圈附加賽，爭入16強；但意甲表現一敗塗地，長居包尾至今年年初才有轉機，頭4戰2勝2和後，剛戰主場又以1比2不敵卡利亞里，暫時升上尾三，繼續打護級戰。