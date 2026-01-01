NBA明星賽｜法拉格入選新人隊　麥克朗入樽賽拒爭4連霸

NBA在周一（26日）公布了今年明星賽的新秀賽名單，當中達拉斯獨行俠的新秀狀元法拉格（Cooper Flagg）固然入選。而入樽賽方面，3屆冠軍的麥克朗（Mac McClung），其父親透露將不會參與今年的比賽，爭取成為4連霸。

由NBA的助教們合作選出的21名一年生及二年生，當中包括一年生的法拉格，聖安東尼奧馬刺的戴倫夏柏（Dylan Harper）、費城76人的選秀探花艾治甘比（VJ Edgecombe）等10人，還有11名二年生，包括馬刺的史堤芬卡斯杜等。21位NBA的一二年生將會分為3隊，每隊7人，並與由發展聯盟組成的球隊，當中包括波特蘭拓荒者選中，被下放發展聯盟的中國中鋒楊瀚森進行4隊的錦標賽。而3支一二年生球隊，將分別由名將的安東尼（Carmelo Anthony）、麥基迪（Tracy McGrady）及卡達（Vince Carter）領軍。