NBA明星賽｜法拉格入選新人隊　麥克朗入樽賽拒爭4連霸

NBA在周一（26日）公布了今年明星賽的新秀賽名單，當中達拉斯獨行俠的新秀狀元法拉格（Cooper Flagg）固然入選。而入樽賽方面，3屆冠軍的麥克朗（Mac McClung），其父親透露將不會參與今年的比賽，爭取成為4連霸。
由NBA的助教們合作選出的21名一年生及二年生，當中包括一年生的法拉格，聖安東尼奧馬刺的戴倫夏柏（Dylan Harper）、費城76人的選秀探花艾治甘比（VJ Edgecombe）等10人，還有11名二年生，包括馬刺的史堤芬卡斯杜等。21位NBA的一二年生將會分為3隊，每隊7人，並與由發展聯盟組成的球隊，當中包括波特蘭拓荒者選中，被下放發展聯盟的中國中鋒楊瀚森進行4隊的錦標賽。而3支一二年生球隊，將分別由名將的安東尼（Carmelo Anthony）、麥基迪（Tracy McGrady）及卡達（Vince Carter）領軍。
至於入樽賽方面，首位3屆冠軍的麥克朗據報將不會爭取4連冠。據ESPN的報道，麥克朗的父親回應時表示：「不會4連霸了。沒有一個原因是主要原因，在我看來是綜合多個原因組成，讓他不去繼續。」據報麥克朗本人也在上星期向商業合作的媒體透露不會參與入樽賽。這位首次入樽賽3連冠的球手，在NBA的生涯卻並不好過，他去年10月28日才從印第安納溜馬獲得首份NBA標準合約，上陣3場比賽取得場均6.3分，當中包括對阿特蘭大鷹隊的比賽，在19分鐘上陣入12分，可是在去年11月6日被溜馬裁掉。在NBA生涯代表5支球隊上陣過9場比賽，目前在發展聯盟的風城公牛效力，今年11次上陣場均23.5分。
