英超｜曼聯隊長般奴費南迪斯去留再惹關注　高爾彭馬傳想返曼徹斯特

英超的曼聯在卡域克（Michael Carrick）領兵後，接連擊敗曼城及阿仙奴兩支爭標隊伍，球隊未來再引起關注。其中隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）據報再度需要考慮自己在紅魔的去留。而車路士的高爾彭馬（Cole Palmer），亦被傳覺得在球隊的位置不穩，有意尋求離隊返回曼徹斯特，當中曼聯是他兒時的愛隊。另外亦有英國媒體，建議天空電視台將前曼聯隊長的堅尼（Roy Keane）撤出曼聯的比賽。
據英國《鏡報》的報道，般尼有可能在今夏再被曼聯賣去沙特阿拉伯。報道指這位31歲的葡萄牙國腳雖然指，曼聯計劃將他出售向沙特聯賽令他感到「受傷」，不過他與紅魔的合約到2027年結束，而如果要留住般奴，曼聯可能需要將他在隊中的薪酬加至球會最高的40萬英鎊周薪。不過如果紅魔要賣走般奴，球隊也需要為尋找他的替代人選思考。
不過報道又指，把般奴放走可能讓球隊留有薪酬空間簽入像高爾彭馬的球員。據《太陽報》的報道，23歲的高爾彭馬覺得在車路士中場覺得在球隊感到地位不穩，有意返回曼徹斯特。雖然是曼城的青訓產品，不過高爾彭馬曾表示自己兒時最喜歡的球隊是曼聯，而報道就指，這位車路士的中前場球員，仍是較有意想回曼城。然而彭馬與車路士的合約去到2033年。
媒體要求電視台撤換堅尼
至於曼聯現時只帶領到季尾的主帥卡域克，似乎受到曼聯前名將的堅尼針對。據英國媒體指出，堅尼在對卡域克前任的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）相當包容，過去曾在電視的節目袒護這位前隊友。據英國媒體指，原因是蘇斯克查球員時代曾在費格遜（Sir Alex Ferguson）責難期間支持堅尼。然而堅尼卻對卡域克相當反感，在曼聯2連勝以後，他認為卡域克仍未足夠擔當紅魔的主帥，更甚稱就算曼聯餘下全勝都不勝任。
據英國媒體指，曼聯的職員認為這可能與過去卡域克穿上了他以往的16號球衣，以及取代了他的位置，以及在堅尼退役後未獲曼聯提供助教職位等，令他對卡域克的能力耿耿於懷。而早在10多年前的2014年，堅尼也曾在電視上批評卡域克的賽後發言平淡，因此有媒體建議應該將堅尼從天空電視台的曼聯比賽直播移除，因為這位曼聯前隊長已失去對卡域克的中立評論。