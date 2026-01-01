英超｜曼聯隊長般奴費南迪斯去留再惹關注　高爾彭馬傳想返曼徹斯特

英超的曼聯在卡域克（Michael Carrick）領兵後，接連擊敗曼城及阿仙奴兩支爭標隊伍，球隊未來再引起關注。其中隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）據報再度需要考慮自己在紅魔的去留。而車路士的高爾彭馬（Cole Palmer），亦被傳覺得在球隊的位置不穩，有意尋求離隊返回曼徹斯特，當中曼聯是他兒時的愛隊。另外亦有英國媒體，建議天空電視台將前曼聯隊長的堅尼（Roy Keane）撤出曼聯的比賽。

據英國《鏡報》的報道，般尼有可能在今夏再被曼聯賣去沙特阿拉伯。報道指這位31歲的葡萄牙國腳雖然指，曼聯計劃將他出售向沙特聯賽令他感到「受傷」，不過他與紅魔的合約到2027年結束，而如果要留住般奴，曼聯可能需要將他在隊中的薪酬加至球會最高的40萬英鎊周薪。不過如果紅魔要賣走般奴，球隊也需要為尋找他的替代人選思考。