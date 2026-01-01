NBA｜湖人當錫46分輕取公牛　勇士居里休息不敵木狼

洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）個人獨取46分之下，以129:118作客輕取芝加哥公牛。至於金州勇士與明尼蘇達木狼，兩隊都讓當家球星的史堤芬居里（Stephen Curry）及艾華士（Anthony Edwards）休戰，最終木狼復仇成功贏108:83。

湖人作客去到芝加哥，兩隊除了在首節4次互換領先之後，湖人在進入第2節已經開始拉開差距，半場湖人更是領先過20分。雖然公牛試圖收窄差距，不過還是無法追回差距，最終湖人輕鬆贏129:118。公牛今場雖然6人得分達雙位數，但最高的科比韋迪（Coby White）只是得23分。而不過湖人就靠3人得分超過20分而贏波，當錫今場個人獨取46分、11次助攻及7個籃板，勒邦占士（LeBron James）亦有24分，八村壘後備上陣了29分鐘，亦有23分的貢獻。湖人目前以28勝17負排西岸第5位。