體育
出版：2026-Jan-27 13:45
更新：2026-Jan-27 13:45

NBA｜湖人當錫46分輕取公牛　勇士居里休息不敵木狼

AP26027132684523

當錫個人取下46分，協助湖人129:118輕取公牛。(美聯社)

洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）個人獨取46分之下，以129:118作客輕取芝加哥公牛。至於金州勇士與明尼蘇達木狼，兩隊都讓當家球星的史堤芬居里（Stephen Curry）及艾華士（Anthony Edwards）休戰，最終木狼復仇成功贏108:83。

湖人作客去到芝加哥，兩隊除了在首節4次互換領先之後，湖人在進入第2節已經開始拉開差距，半場湖人更是領先過20分。雖然公牛試圖收窄差距，不過還是無法追回差距，最終湖人輕鬆贏129:118。公牛今場雖然6人得分達雙位數，但最高的科比韋迪（Coby White）只是得23分。而不過湖人就靠3人得分超過20分而贏波，當錫今場個人獨取46分、11次助攻及7個籃板，勒邦占士（LeBron James）亦有24分，八村壘後備上陣了29分鐘，亦有23分的貢獻。湖人目前以28勝17負排西岸第5位。

AP26027139140322 AP26027078883889 AP26027136754525 AP26027141548535 AP26027081988109 AP26027075926303 AP26027073429648 AP26027071836023

芝加哥公牛對洛杉磯湖人精華

至於在明尼亞波利斯，木狼連續2場主場對勇士。不過今場勇士因為膝傷收起居里及背傷的達蒙特格連（Draymond Green），而木狼的艾華士同樣因為腳傷避戰。結果木狼在高拔（Rudy Gobert）交出15分及17個籃板之下，以108:83擊敗勇士。木狼目前在西岸排第6，而勇士排第8。

同日的其他比賽，侯斯頓火箭在主場以108:99擊敗孟菲斯灰熊，至於克里夫蘭騎士就主場114:98贏奧蘭多魔術。阿特蘭大鷹隊以132:116贏印第安納溜馬，夏洛特黃蜂主場大勝費城76人130:93，而波士頓塞爾特人主場贏波特蘭拓荒者102:94。

明尼蘇達木狼對金州勇士精華

侯斯頓火箭對孟菲斯灰熊精華

克里夫蘭騎士對奧蘭多魔術精華

阿特蘭大鷹隊對印第安納溜馬精華

夏洛特黃蜂對費城76人精華

波士頓塞爾特人對波特蘭拓荒者精華

